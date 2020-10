NAC lijdt vierde nederlaag op rij; De Graafschap blijft maar winnen

NAC Breda heeft vrijdagavond de vierde opeenvolgende nederlaag in alle competities geleden. De ploeg van Maurice Steijn, die alleen niet over Kaj de Rooij en Moreno Rutten kon beschikken, kon niet voorkomen dat NEC met een minimale overwinning uit Breda vertrok: NAC heeft vier duels op rij verloren, inclusief het bekerduel met Go Ahead Eagles, en staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie. NEC is op een vierde plek te vinden en één plek hoger staat De Graafschap, dat tegelijkertijd van TOP Oss won en zes van de laatste zeven officiële wedstrijden in winst heeft omgezet.

NAC Breda - NEC 0-1

Het was niet het begin waar de spelers van NAC op hadden gehoopt: na acht minuten spelen stond het team van Steijn al achter. Na voorbereidend werk van Bart van Rooij werkte Terell Ondaan de bal binnen: 0-1. Een minuut later was Jonathan Okita dicht bij de 0-2 toen Nick Olij twijfelde, maar zijn inzet ging naast. NAC probeerde de achterstand weg te poetsen, al liet de afwerking te wensen over. Twee mogelijkheden voor Nick Venema leverden niets op en een kopbal van bijna de kleinste man op het veld, Mounir El Allouchi, ging vijf minuten voor rust op de paal. Syb van Ottele voorkwam op slag van rust dat Sidney van Hooijdonk vanuit het niets alsnog de 1-1 kon maken.

Saillant:bij NEC had het coronavirus juist deze week toegeslagen. De Nijmegenaren misten acht spelers: een handvol basisspelers én, niet onbelangrijk, de eerste en tweede keeper. In de tweede helft ging NAC andermaal op zoek naar de gelijkmaker, maar echt dreigend werden de Bredanaars niet.

Het was zelfs NEC dat dichter bij een doelpunt was. Olij keerde echter de pogingen van Okita, tot tweemaal toe, en Joep van der Sluijs. Een kwartier voor tijd leek Venema voor de gelijkmaker te gaan zorgen, maar Job Schuurman, doorgaans de derde doelman, verrichtte een goede redding en hield uiteindelijk ook zijn doel schoon in het Rat Verlegh Stadion.

TOP Oss - De Graafschap 0-2

Het team van Snoei had in de eerste helft weliswaar een licht overwicht, maar een doelpunt zat er niet in. Acht minuten na rust voorkwam Bo Geens met een uitstekende redding dat Mohamed Hamdaoui binnen het strafschopgebied voor de 0-1 kon zorgen. Het meeste gevaar in de tweede helft bleef van de Doetinchemmers komen en in de laatste twaalf minuten namen de bezoekers afstand. Na een goede voorzet van Julian Lelieveld vanaf de rechterkant tikte Ralf Seuntjens de 0-1 binnen. Danny Verbeek gooide enkele minuten later het duel in het slot toen hij vanaf rechts naar binnen sneed en de bal heerlijk in de linkerhoek schoot.