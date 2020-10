Garcia: ‘Herinner me eraan dat ik Koeman moet tackelen als ik de kans krijg’

Rudi Garcia hoopt Memphis Depay uit de handen van Barcelona te houden. De aanvaller was tot het laatste moment van de voorbije transfermarkt in beeld bij Barcelona, maar een transfer bleef uit. Depay bleef bij Olympique Lyon en is uitstekend van start gegaan aan het nieuwe seizoen, waardoor Garcia vreest dat Barcelona zich in de winterse transferperiode opnieuw voor zijn pupil meldt.

In acht competitiewedstrijden was Depay dit seizoen goed voor vijf doelpunten en drie assists. Op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Lille OSC van zondag zegt Garcia niet verrast te zijn door de goede vorm van Depay. "Hij doet waar hij goed in is", merkt de trainer op. Depay maakte drie maanden geleden zijn rentree in een officiële wedstrijd van Lyon, nadat hij een halfjaar uit de roulatie was met een ernstige kruisbandblessure. Hij bleek het scoren niet verleerd, maar moest volgens Garcia wel weer in het normale wedstrijdritme komen.

"Na zijn lange blessure had hij wat tijd nodig. Hij moest eraan wennen om weer negentig minuten te spelen", legt de trainer uit. "Aan het begin van het seizoen hoopten we dat hij op het niveau kon komen waar hij zich nu op bevindt. Hij vult zijn rol als aanvoerder heel goed in. Hij is een heel belangrijke speler voor mij als trainer", vervolgt Garcia. Hij hoopt dat Ronald Koeman, de trainer van Barcelona, niet op de deur zal kloppen voor diens landgenoot. "Herinner me eraan dat ik Koeman moet tackelen als ik de kans krijg. Als ik de kans krijg, zal ik het doen."

Twee weken geleden verzekerde Sport dat de winterse komst van Depay bij Barcelona realistisch is. Voordat de spits kan worden binnengehaald, moet er echter nog wel ruimte worden gemaakt in het salarisbudget en daar wordt momenteel al hard aan gewerkt. Pas als Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite vertrokken zijn, of hebben ingestemd met een salarisverlaging, heeft de club ruimte in het salarisbudget om Depay binnen te halen. De overgang van de 26-jarige Oranje-international leek in kannen en kruiken, maar ketste uiteindelijk af. LaLiga weigerde als toezichthouder namens de nationale overheid toestemming voor een transfer van Depay naar Barcelona te geven, omdat de club de financiën niet op orde had. Depay is bij Olympique Lyon in het bezit van een aflopende verbintenis en voorlopig niet van plan om die te verlengen.