Johan Derksen spaart ‘begenadigd talent’ van Ajax na kritiek van Wim Kieft

Het middenveld van Ajax heeft met name in de eerste helft van de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (2-2) een goede indruk gemaakt op Wim Kieft. In het tweede bedrijf ontstonden echter grote gaten op het middenrif en dat kwam onder meer door offensieve loopacties van Ryan Gravenberch, merkt Kieft op in zijn column voor De Telegraaf. Het optreden van Gravenberch wordt niet alleen in de column, maar ook in de uitzending van Veronica Inside besproken door Kieft.

In zijn column noemt Kieft de achttienjarige jeugdexponent van Ajax een 'groot talent' en iemand voor wie een grote carrière in het verschiet kan liggen. "Maar bij een 2-0 voorsprong bleef hij continu naar voren lopen om iedere aanval te ondersteunen", merkt de analist op. Zeven minuten na de pauze kwam Gravenberch mee naar voren, maar verloor hij de bal op de rand van het vijandelijke strafschopgebied. Atalanta had vervolgens zeeën van ruimte op het middenveld en counterde snel; uiteindelijk knikte Duván Zapata bij de tweede paal de 1-2 binnen, nadat hij een kopduel won van Perr Schuurs.

Kieft schrijft dat Gravenberch op dat moment een blok had moeten vormen met Davy Klaassen om de counter in de kiem te smoren. "Zo’n afstraffing is leerzaam", voegt de oud-aanvaller eraan toe. Aan tafel bij Veronica Inside zegt hij evenwel genoten te hebben van het middenveld van Ajax. "De manier waarop Erik ten Hag het heeft ingevuld, was echt heel goed. Wat ik voornamelijk goed vond, is dat je op het middenveld aan voetballen toekwam met Gravenberch, Klaassen en Dusan Tadic", geeft Kieft aan, om er vervolgens wel aan toe te voegen dat Gravenberch 'iedere keer veel te diep' stond.

"Dat is jeugdigheid", reageert tafelgenoot René van der Gijp. Hij verwacht dat Gravenberch zich op den duur beter bewust wordt van zijn defensieve taken. "Die jongen moet begrijpen dat hij moet blijven staan gaan als Klaassen weg is. En als Klaassen wel naast hem staat, kan hij weg. Maar dat komt vanzelf." Kieft is het daarmee eens, maar wijst ook naar de rol die de ploeggenoten van Gravenberch kunnen vervullen in het leerproces van de jongeling. "Je hebt dit soort wedstrijden nodig om het te leren", legt hij uit. "Gravenberch moet leren, of gecoacht worden, dat hij op zijn positie moet blijven staan als je met 0-2 voor staat."

Johan Derksen neemt het op voor Gravenberch. Hij wijst niet naar het middenveld, maar naar het verdedigingsduo Perr Schuurs-Daley Blind als reden voor het puntenverlies. "We moeten niet zeiken over Gravenberch. Dat is een begenadigd talent", oordeelt de analist. "Ik vind dat de 2-2 te wijten is aan het centrum van Ajax. Het centrum heeft niet zo sterk verdedigd." Voorafgaand aan de 2-2 raakte Blind doelpuntmaker Zapata volledig uit het oog. Hij stapte vooruit in plaats van mee te lopen met de Colombiaan en kon de schade daarna niet meer herstellen. Zapata kon het strafschopgebied betreden en schoot raak met een diagonale uithaal. "Blind geeft hem veel te veel ruimte en heeft geen tackle in zich om dat te herstellen."

Derksen trekt de vergelijking met een van de voorgangers van Blind in de achterhoede bij Ajax, Matthijs de Ligt, die in zijn ogen wel de kwaliteit heeft om op het juiste moment een tackle in te zetten. "Die kon afstand nemen, een tackle uitvoeren en dan had hij de bal. Als Blind die jongen (Zapata, red.) eerder onder druk had gezet, had hij eromheen gemoeten en had Schuurs hem kunnen afsnijden", stipt Derksen aan. "Blind heeft heel veel sterke kanten. De zwakke kant van Blind is het verdedigen. Daar moet je als middenveld rekening mee houden. Blind moet niet in een één-op-één-situatie komen. Hij staat verkeerd te dekken. Daardoor kan die man er gewoon langs lopen."

Ook het aansluitingsdoelpunt was in zijn ogen te wijten aan het centrale duo: Zapata knikte bij de tweede paal raak uit een voorzet van Papu Gómez, nadat hij niet goed werd gedekt door Schuurs. "Ik zou als trainer wild worden. Je hebt twee dikbetaalde verdedigers die zo’n vent vrij laten inkoppen. Als je al een beetje tegen hem aan springt, kan hij niet zo gericht koppen. Dan raken ze uit balans", stelt Derksen, om erna terug te komen op het optreden van Schuurs. "In de Eredivisie redt Schuurs zich best, maar nu speelde hij tegen een jongen die net iets meer heeft en werd hij volledig uit de wedstrijd gespeeld. Hij verloor ook op een simpele manier een kopduel dat bepalend was voor de uitslag. Dan heb je het als centrale verdediger heel slecht gedaan. In Nederland valt het niet op dat hij tekortkomingen heeft, maar hier wel."