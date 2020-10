Almere City geeft Jong Ajax pak slaag; Thomas van Bommel imiteert vader

Almere City FC is voorlopig de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Ole Tobiasen was vrijdagavond veel te sterk voor Jong Ajax, dat met 1-4 klop kreeg. Almere City, dat als enige club nog geen enkele competitiewedstrijd heeft verloren, heeft nu twee punten meer dan SC Cambuur: 24 om 22. Het team van Henk de Jong kan de koppositie weer overnemen als maandag bij Jong PSV wordt gewonnen. In het andere duel van vrijdag, Helmond Sport - MVV Maastricht, liet Thomas van Bommel van zich spreken.

Jong Ajax - Almere City FC 1-4

Almere City FC leverde een vrijwel perfecte eerste helft af in de stromende Amsterdamse regen. Na 45 minuten spelen stonden de bezoekers reeds met 0-3 voor op De Toekomst. Twee van de drie doelpunten stonden zelfs na drie minuten spelen op het scorebord. Neraysho Kasanwirjo werkte de bal na een corner in zijn eigen doel en niet veel later kreeg Thomas Verheijdt alle vrijheid om de 0-2 binnen te koppen. In de 25e minuut viel de 0-3: Oussama Bouyaghlafen stuurde Elias Sörensen perfect weg en de spits faalde niet.

Jong Ajax kon in de eerste 45 minuten amper een echte kans creëren, terwijl Dominik Kotarski voorkwam dat Almere City met een ruimere voorsprong ging rusten. Domper op de goede helft van de bezoekers was het uitvallen van zowel Radinio Balker als Faris Hammouti. In de 56e minuut viel de 0-4: Frederik Helstrup schoot de bal van dichtbij binnen na een door Anass Ahannach doorgekopte vrije trap van Ryan Koolwijk. Helstrup veroorzaakte twee minuten later een strafschop na een overtreding op Jaymillio Pinas. Kenneth Taylor faalde niet vanaf elf meter en dat was ook de eindstand.

Helmond Sport - MVV Maastricht 1-1

Na een doelpuntloze eerste helft was het Jelle Goselink die de wedstrijd vier minuten na de onderbreking uit balans bracht. De aanvaller werd in het strafschopgebied neergelegd en benutte vervolgens zelf de elfmetertrap: 1-0. Het was voor Goselink zijn eerste treffer in Helmondse dienst. In het restant van het duel ging de wedstrijd op en neer. Jelle Duin had uitzicht op de 1-1, maar ook de kansen van Lance Duijvestijn en Goselink mochten er zijn.

In de extra ging het alsnog mis voor Helmond Sport. Thomas van Bommel, de achttienjarige zoon van Mark van Bommel, maakte zes minuten na zijn invalbeurt de 1-1 in zijn derde duel in het betaald voetbal. De middenvelder maakte vorige maand zijn debuut in het eerste van de Limburgers. Opvallend: Mark van Bommel maakte op 17 september 1994 ook zijn eerste goal in de Eerste Divisie tegen Helmond Sport.