Youri Mulder bekritiseert Feyenoorder: ‘Schandalig hoe hij de duels verliest’

Feyenoord zit al enige tijd in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg van Dick Advocaat leed donderdag in de Europa League tegen Wolfsberger AC (1-4) weliswaar pas de eerste nederlaag van het seizoen, maar de laatste zege dateert alweer van 4 oktober toen Willem II met 1-4 werd verslagen. Sindsdien volgden drie remises en zogezegd de dikke nederlaag in de Europa League. Jack van Gelder, presentator Bas van Veenendaal, Jack van Gelder en Youri Mulder spraken vrijdagavond bij het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport over de huidige gang van zaken in De Kuip.

“Wat een idioot”, zei Jack van Gelder, verwijzend naar Srdan Jovanovic, de man die Wolfsberger drie strafschoppen gaf. Jan van Halst: “Moet je je niet eerder afvragen hoe die Oostenrijkers daar in alle vrijheid kunnen komen? Feyenoord speelde echt treurig.” Ook Youri Mulder keek zijn ogen uit. “Als je ziet hoe die Orkun Kökçü de duels op het middenveld verliest, waardoor Wolfsberger simpel op kan stomen. Dat is echt schandalig.”

“Het grootste probleem vind ik dat Feyenoord ontzettend zielig wordt als de spelers niet in vorm zijn. Dan kunnen ze de bal echt niet van A naar B spelen”, vervolgde Van Gelder. “Niet één van die spelers. Er is geen enkel automatisme.” Mulder had al geen geloof in een goed resultaat toen hij zag dat Feyenoord in een 4-4-2-systeem ging spelen, met Steven Berghuis en Brian Linssen. “Een systeem dat ze nog nooit hebben gespeeld. Zet dan die Naoufal Bannis erin. Je speelt tegen vier verdedigers, dat vergt kracht. Als je dan Berghuis en Linssen daar ziet voetballen, dan weet je al: geen schijn van kans.”

Van Gelder vindt ‘de enorme gelatenheid’ bij Advocaat het grootste probleem van Feyenoord. “Ik heb het idee dat Advocaat denkt: Ik weet echt niet hoe ik dit aan de praat kan krijgen.” Van Halst denkt dat die houding ook op het elftal overslaat. “Ook een soort van gelatenheid. Jij begint nu over de trainer en Youri had het over de tactiek. Dan mag je van de spelers toch wel verwachten dat ze een beetje de duels ingaan, zoals Kökçü bijvoorbeeld. Als het dan wat minder gaat, dan tenminste wat gas geven.”

“Ik denk dat Advocaat ziet dat er geen beginnen aan is”, besloot Van Gelder. “Hij ziet gewoon dat het alleen gaat werken als een plus een plus een plus een etcetera elf is. Maar hij ziet dat van die elf spelers er acht niet op niveau zitten of niet beter kunnen. Natuurlijk kun je de hand van Advocaat zien, maar het is op dit moment het storten van heel veel kracht en inspanning in een op dit moment bodemloze put.”