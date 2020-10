Botman geamuseerd: ‘Wist niet dat Johan Derksen dat over mij heeft gezegd’

Sven Botman is bezig aan een droomstart bij Lille, dat hem deze zomer voor acht miljoen euro kocht van Ajax. De boomlange centrumverdediger werd in zijn eerste maand meteen opgenomen in het beste maandelftal van L’Équipe en is direct uitgegroeid tot onomstreden basisspeler bij de Franse topclub. Ook mag hij zichzelf inmiddels een vaste waarde noemen bij Jong Oranje en wordt zijn naam zelfs voorzichtig in verband gebracht met een kans bij het Nederlands elftal.

Door Thijs Verhaar

“Je kunt zeggen dat het van een leien dakje gaat bij mij, maar het zijn hier toch wel allemaal pittige potjes hoor”, lacht de twintigjarige Botman in gesprek met Voetbalzone. Hij miste bij zijn nieuwe club nog geen minuut in de Ligue 1 en trad afgelopen donderdag nog aan tegen de Schotse grootmacht Celtic in de Europa League (2-2). “Ook in die wedstrijd mocht ik weer negentig minuten meedoen, dus ik heb niets te klagen. Ik heb hier getekend vanwege de goede kans op speeltijd, maar had niet per se verwacht dat ik meteen alles zou spelen. Daar ben ik dus heel blij mee. Ik zie het absoluut als een bevestiging dat ik op de juiste weg ben.”

Bij Lille is hij gehaald als opvolger van de naar Arsenal vertrokken Gabriel Magalhães en Botman is van mening dat het Franse voetbal een stuk hoger in moet worden geschaald dan de Eredivisie. “Het is gewoon een topcompetitie. Een team als Nice is qua niveau misschien wel vergelijkbaar met Ajax of PSV. Zeker de top 7 hier is van een hoog niveau en het is mooi om me daarmee te meten”, aldus Botman, die zondag mag spelen tegen het Olympique Lyon van Memphis Depay. “Ook geen pisbakkenteam. Lyon heeft een heel sterke ploeg en aan mij de taak om ervoor te zorgen dat Memphis als gevaarlijke pijler onschadelijk wordt gemaakt.”

De spits van de tegenstander uitschakelen gaat hem vooralsnog voortreffelijk af, want Lille heeft de minst gepasseerde defensie van de Ligue 1 en is voorlopig de gedeelde koploper samen met grootmacht Paris Saint-Germain. “We hebben ons ten doel gesteld om ons te kwalificeren voor de Champions League en de top drie moet zeker haalbaar zijn. We zijn goed begonnen en als verdediger is het natuurlijk lekker om te kunnen zeggen dat we na acht duels pas drie tegengoals hebben. Een spits wil zo veel mogelijk scoren en ik ben op mijn beurt pas tevreden met mezelf als het me gelukt is dat te voorkomen. Zo simpel is het voor mij.”

Botman is meteen een onomstreden basisspeler bij Lille. 'Ik voel hier veel waardering voor mijn spel'.

Met die spelopvatting is Botman voor Nederlandse begrippen een wat atypische speler. Waar we in Nederland ook veel nadruk leggen op de opbouwende kwaliteiten van een verdediger, zijn ze over de grens meer dan tevreden als de spits onschadelijk wordt gemaakt. “Zo kun je het in grote lijnen wel uitleggen. Het is gewoon een ander type voetbal dat hier wordt gespeeld en daardoor kan ik beter uitblinken. Het is heus niet zo dat ik niet kan voetballen, maar ik moet het wel meer hebben van het pure verdedigen in plaats van het opbouwen, waar een Daley Blind bijvoorbeeld wel weer heel goed in is”, wijst Botman naar zijn voormalig clubgenoot van Ajax.

De twintigjarige centrumverdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij sc Heerenveen en had dit seizoen terug kunnen keren bij de Amsterdammers, maar zag uiteindelijk onvoldoende mogelijkheden om door te groeien. “De club bood me wel perspectief voor de toekomst, maar het was gewoon niet zo gunstig als bij Lille. Blind is onomstreden en bij zijn afwezigheid kan ook Lisandro Martínez nog spelen, dus waren mijn kansen op speeltijd niet heel gunstig”, redeneert Botman. “Natuurlijk heb je overal concurrentie, maar Lille maakte me duidelijk dat ik daar veel sneller stappen kon maken en ik voelde ook aan dat ik in Frankrijk goed tot mijn recht zou komen met mijn fysieke spel.”

Botman kan dan ook weinig met de opmerking dat Ajax achteraf beter Botman had kunnen behouden in plaats van de jonge Perr Schuurs, die het dit seizoen erg lastig heeft in de Champions League. “Ik wist niet dat Johan Derksen dat over mij heeft gezegd. Dat is aardig van hem, maar je weet nooit hoe het was gelopen als ik bij Ajax was gebleven. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik hier uitstekend op mijn plek zit in Frankrijk. Ik heb dus absoluut geen spijt van mijn vertrek bij Ajax”, verzekert Botman, die de club niets kwalijk neemt. “Dankzij mijn opleiding daar heb ik een goede bagage meegekregen die me nu uitstekend van pas komt. Daar ben ik altijd dankbaar voor en ik wil ook nogmaals mijn dank uitspreken aan Heerenveen, want de kans die zij me gaven is heel belangrijk voor mij geweest.”

Botman miste vorig seizoen in de Eredivisie als huurling van Ajax geen minuut in de hoofdmacht bij sc Heerenveen.

Dankzij zijn sterke opmars is Botman inmiddels een vaste waarde in Jong Oranje, waarmee hij kwalificatie voor het EK heeft afgedwongen. “Ik ben de laatste drie keer opgeroepen en speel inmiddels alles van begin tot eind mee, dus ik denk wel dat ik mezelf goed gemanifesteerd heb. Het is een lekker gevoel dat we ons zo overtuigend hebben geplaatst en ik ben er natuurlijk ook blij mee dat ik nog geen enkele goal heb hoeven incasseren”, verklaart hij na de zeges op Jong Noorwegen (2-0), Jong Gibraltar (5-0) en Jong Cyprus (0-7). “Dat zijn inderdaad niet de grootste tegenstanders, maar toch moeten we het elke keer maar weer doen met elkaar. We hebben een goede groep en ik kijk nu al uit naar het EK waar we wel toplanden gaan treffen.”

Een heel korte aarzeling volgt als hij de vraag krijgt of hij niet stiekem nog groter droomt, nu er door de blessure van captain Virgil van Dijk een plekje vrij is gekomen in de selectie van het Nederlands elftal. “Natuurlijk is dat wel het einddoel, maar ik kijk daar nu nog niet naar. Ik focus me op Jong Oranje en laat alles verder wel op me afkomen. Ik ben sowieso geen type dat heel ver vooruit kijkt; focus me liever op het hier en nu. Dat werkt voor mij het beste”, verzekert de jongeling, die ook om een andere reden blij is met de maandelijkse uitstapjes naar de nationale selectie. “Het is heel fijn om lekker in mijn eigen taal te kunnen praten, want dat mis ik wel een beetje in Frankrijk.”

Botman viert de zege bij Jong Oranje met de eveneens in Frankrijk actieve Mitchel Bakker (PSG).

Botman legt uit dat de voertaal op de training bij Lille overwegend Frans is, maar dat er ook wat ploeggenoten zijn met wie hij in het Engels kan communiceren. “Gelukkig wel. Ik ben druk bezig met een cursus Frans, maar spreek het nog niet goed. Dat is een uitdaging voor mij, maar dat wist ik van tevoren. Daar heb ik zelf voor getekend”, stelt de Nederlander die de taal inmiddels wel goed genoeg verstaat om te begrijpen wat de trainers van hem verlangen. “Ze willen vooral dat we als een collectief optreden en dat gaat ons goed af. We vechten hard voor elkaar en daar voel ik me goed bij. Ik zit hier prima op mijn plekkie.”

En dat terwijl de Nederlander tot zijn spijt nog niet heeft kunnen ervaren hoe het Stade Pierre-Mauroy kan dansen als er meer dan 50.000 toeschouwers op de tribune zitten. “Helaas is de corona hier nog heftiger dan in Nederland. Er is zelfs weer een nieuwe lockdown afgekondigd. De clubs mogen bij wijze van uitzondering nog wel doorvoetballen, maar toeschouwers zijn helaas niet welkom”, vertelt Botman, die vanwege de pandemie ook nog niet veel heeft meegekregen van het normaal gesproken bruisende stadsleven. “Ik vind het fijn als er altijd wat te doen is in de omgeving, maar dat zit er nu niet in. Ook mag ik nu tijdelijk geen bezoek ontvangen vanuit Nederland, dus ik zal me voorlopig alleen moeten redden.”

Gelukkig voor Botman is hij meer dan gelukkig als hij het voetbalveld mag betreden en er zijn in de Ligue 1 genoeg topspitsen om te beteugelen. “Ik heb al tegen Kasper Dolberg gespeeld en zondag tegen Memphis wordt ook weer een uitdaging. En dan heb je ook nog teams als PSG, Rennes, Monaco en Marseille, dus dat is toch weer een flink treetje hoger dan ik in de Eredivisie gewend was”, meent de verdediger, die nog geen uitspraken durft te doen over een eventuele vervolgstap na Lille, waar hij een vijfjarig contract heeft. “Het is een doel van me om ooit bij het Nederlands elftal te komen en verder zien we het wel. Ik heb altijd gezegd dat ik de Premier League mooi zou vinden, maar zit nu ook gewoon goed in Frankrijk. Ik leg de focus volledig op het hier en nu, want dat brengt me uiteindelijk het verste.”