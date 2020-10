Mohamed Ihattaren maakt indruk: 'Hij heeft niet meer zo'n dikke reet'

Mohamed Ihattaren is aan de betere hand, zo constateren de analisten van Ziggo Sport vrijdagavond in de uitzending van Paniekvoetbal. De aanvaller van PSV werd in de voorbije weken veelvuldig bekritiseerd om zijn gebrek aan fitheid, maar maakte donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia (1-2 zege) een betere indruk.

Ihattaren opereerde vanaf de rechterflank, deed de volledige wedstrijd mee en was met drie doelpogingen actief betrokken in het aanvalsspel van zijn ploeg. Hij noteerde weliswaar het laagste aantal balcontacten (52) en passes (28) van alle basisspelers die negentig minuten op het veld stonden, maar had wel een belangrijke rol bij het winnende doelpunt van PSV tegen Omonia. In de blessuretijd van de wedstrijd hield Ihattaren de bal knap bij zich onder druk van twee bewakers, alvorens Ryan Thomas te bedienen; de middenvelder stelde Donyell Malen in staat om de 1-2 te maken.

Jack van Gelder is goed te spreken over het optreden van Ihattaren. "Ik vond hem beter", geeft de analist aan. "Ik vond hem hard werken. Hij oogt ook beter. Voor PSV, voor het Nederlands voetbal en met name voor hem zou het goed nieuws zijn", vindt Van Gelder. Jan van Halst merkt in het praatprogramma op dat Ihattaren niet meer 'zo'n dikke nek' en 'zo'n dikke reet' heeft. Van Gelder geeft aan dat het talent hard traint om weer de oude te worden. "Ik denk dat de knop nu om is bij hem en dan gaat iedereen weer van hem genieten. Hij deed echt goede dingen."

Youri Mulder vermoedt dat Roger Schmidt een belangrijke rol heeft gespeeld in de ogenschijnlijke wederopstanding van Ihattaren. De trainer staat erom bekend veel aandacht te besteden aan de fysieke gesteldheid van zijn spelers. Het was daarom al te verwachten dat Ihattaren zou opkrabbelen, stelt Mulder. "De trainingen van Schmidt zullen fysiek wel goed zijn. En het is een fysiek probleem bij hem. Dus als als je hem laat spelen, kan het niet anders dan dat hij beter wordt."

"We moeten afwachten of hij ook in de basis staat als iedereen er is", benadrukt Van Gelder verder. PSV miste tegen Omonia liefst dertien selectiespelers, maar Mulder verwacht dat een fitte Ihattaren 'gewoon' deel zal blijven uitmaken van de basisopstelling. "Hij is toch een van de betere spelers. Als hij geblesseerd raakt, gaat hij misschien flierefluiten of dingen doen die hij niet moet doen. Als hij maar gewoon wedstrijden speelt, gaat die dikke nek eraf en wordt hij gewoon beter."