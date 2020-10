‘Brobbey is er niet bij, dus je kunt wel raden wat er gaat gebeuren’

Brian Brobbey klopt steeds nadrukkelijker aan de deur bij Ajax 1. De achttienjarige aanvaller zal zaterdagavond deel uitmaken van de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Fortuna Sittard, zo valt op te maken uit de woorden van Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag voorafgaand aan de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Almere City van vrijdagavond.

Brobbey zat deze week voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. Hij verving de afwezige Klaas-Jan Huntelaar, maar bleef wel negentig minuten op de bank zitten. In de Keuken Kampioen Divisie scoorde hij dit seizoen vijf keer in negen duels voor Jong Ajax. "Omdat hij er vanavond niet bij is, kun je zelf de conclusie trekken wat er met hem gaat gebeuren", zegt Van der Gaag tegen FOX Sports.

"Brian komt van ver. Omdat hij fysiek sterk is, vergeet je snel dat het nog een jonge jongen is", stelt de trainer van Jong Ajax. Zijn pupil heeft onder meer moeten werken aan zijn uithoudingsvermogen: in de eerste 6 wedstrijden van het seizoen speelde hij gemiddeld 56 minuten. "Gelukkig heeft hij vorige week negentig minuten tegen Jong AZ, Jong FC Utrecht en bijna negentig minuten tegen MVV Maastricht gespeeld. Dat is voor hem heel belangrijk, omdat hij dat daarvoor bijna niet volhield."

"De Keuken Kampioen Divisie is wat dat betreft nog heel belangrijk voor hem. Maar hij wordt steeds sterker, beter en gaat meer scoren", vervolgt Van der Gaag, die blij is met de ontwikkeling van Brobbey. "Maar het is niet alleen Brian: er zijn meerdere jongens die die ontwikkeling meemaken, die tussen wal en schip vallen, af en toe meetrainen of voetballen met het eerste. Maar we moeten niet vergeten dat ze erg jong zijn en nog stappen moeten zetten."