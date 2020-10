Twitteraars gaan stuk om reactie van Van der Sar op Evra

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Edwin van der Sar vierde donderdag zijn vijftigste verjaardag en die mijlpaal is niet onopgemerkt voorbijgegaan in de voetballerij. De algemeen directeur van Ajax en voormalig doelman werd door tal van voetballegendes gefeliciteerd. Een van de bekenden van Van der Sar die een duit in het zakje deed, was Patrice Evra. De voormalig linksback speelde tussen 2006 en 2011 samen met de oud-keeper bij Manchester United en was altijd onder de indruk van diens voetballende kwaliteiten.

Merci mon ami for the birthday wishes and as you know they are putting the worst football players when you're young in goal or at leftback... https://t.co/bBqHgiVwxB — Edwin van der Sar (@vdsar1970) October 30, 2020

"Happy birthday voor de enige persoon met té veel klasse. Je was beter met de bal aan je voeten dan veel veldspelers. Met jouw techniek had je op het middenveld moeten spelen (niet op linksback)", schreef Evra donderdag op Twitter met twee lachende emoji's, doelend op het feit dat Van der Sar anders een concurrent van hem was geweest bij Manchester United. "Respect", schrijft Evra tot slot in de tweet, waarin hij de oud-keeper tagt.

Een dag later reageert Van der Sar op gevatte wijze. De oud-keeper begint zijn reactie in het Frans. "Merci mon ami", schrijft de directeur van Ajax, ofwel 'bedankt mijn vriend'. "Zoals je weet zetten ze in de jeugd altijd de slechtste voetballers onder de lat of op linksback." Onder de tweet van Van der Sar wordt door veel volgers lachend gereageerd. "Ban-Ter Sar", schrijft een van zijn volgers. Een ander: "Edwin heeft Pat zojuist gesloopt."