Cristiano Ronaldo test na 19 dagen negatief op coronavirus

Cristiano Ronaldo is niet meer besmet met het coronavirus, zo maakt Juventus vrijdagavond bekend. De aanvaller heeft voor het eerst een negatieve test afgelegd, waardoor hij na negentien dagen uit quarantaine mag en zich kan richten op zijn rentree op het veld. De eerstvolgende wedstrijd van Juventus is zondag tegen Spezia in de Serie A; de club vermeldt niet of Ronaldo dan al van de partij zal zijn.

Ronaldo testte een kleine drie weken geleden voor het eerst positief. Na zijn eerste positieve test richtte Ronaldo, die asymptomatisch was, zijn vizier op de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona van woensdagavond (0-1) als het moment waarop hij zijn rentree hoopte te maken. In de aanloop naar het duel bleek uit een pcr-test dat het coronavirus nog steeds in zijn slijm aanwezig was, waardoor hij niet mocht aantreden.

Zelf was de aanvaller daar allerminst over te spreke. "Ik voel me goed en gezond", schreef de Portugees woensdag als tekst bij een foto van zichzelf op Instagram. In een reactie voegde hij toe: "PCR IS BULLSHIT." Die opmerking verwijderde hij overigens kort daarna weer. Bij een dergelijke moleculaire test wordt keel- en neusslijm afgenomen en naar een laboratorium verzonden. Hier wordt dan gekeken of het coronavirus nog in het slijm aanwezig is.

Ronaldo verbleef sinds de recente interlandperiode in quarantaine. Zonder de sterspeler liet Juventus punten liggen tegen Crotone (1-1) en Hellas Verona (1-1). Tussendoor werd met 2-0 gewonnen van Dinamo Kiev in de eerste wedstrijd in de poulefase van de Champions League, terwijl Barcelona woensdag met 0-1 won in Turijn. Zondag gaat Juventus op bezoek bij Spezia en woensdag wacht een uitduel met Ferencváros in de Champions League.