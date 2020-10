Fraser lyrisch over Feyenoord-huurling: ‘Hij doet me denken aan Redondo’

Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser is onder de indruk van het spel van Feyenoord-huurling Wouter Burger. De middenvelder lijkt zich op te kunnen maken voor een basisplaats zondag tegen sc Heerenveen, daar Bryan Smeets geblesseerd is en Adil Auassar een schorsing uitzit. Fraser ziet Burger gelijkenissen vertonen van voormalig Real Madrid-speler Fernando Redondo.

“Ik vind het een fantastische voetballer", zo wordt Fraser geciteerd door RTV Rijnmond. De negentienjarige Burger wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord en debuteerde tegen ADO Den Haag in de TOTO KNVB Beker. “Je mag nooit vergelijken. Dat doe ik ook niet, maar hij doet me een beetje denken aan Fernando Redondo. Dat vond ik een fantastische voetballer om naar te kijken. Burger heeft ook een beetje zo'n stijl, als hij topfit is denk ik dat hij heel veel voor ons kan betekenen." Redondo is een voormalig Argentijns international. Zijn beste jaren kende hij als controlerende middenvelder bij Real Madrid, waar hij tussen 1994 en 2000 onder contract stond. Daarna speelde hij nog tot 2004 voor AC Milan.

Burger kwam woensdagavond in de verlenging binnen de lijnen. Waarom hij niet vanuit de basis startte? “Dat heeft te maken met hoe hij binnen kwam. Hij had net corona gehad en ik moest hem leren kennen, ondanks dat je wel een beeld hebt. Maar het heeft ook te maken met gewenning aan de ploeg en aan zijn speelstijl”, reageert Fraser. “Wouter is wel op de goede weg moet ik zeggen. Of het al tegen Heerenveen gaat gebeuren, daar moet ik nog even over nadenken. Maar ik ben blij dat hij de eerste stappen weer maakt om de strijd aan te gaan."

Net als Burger maakte woensdag ook doelman Maduka Okoye zijn debuut. Hij kreeg in het bekerduel de voorkeur boven Benjamin van Leer. Fraser was te spreken over het optreden van de keeper. “Hij is voor mij een nieuwe speler, redelijk onbekend. Dat wil je eerst goed zien. Maar hij heeft wel een signaal afgegeven, dat is duidelijk." Van Leer kreeg tot dusver in de Eredivisie het vertrouwen. “Benjamin heeft het een aantal wedstrijden moeten laten zien, Okoye is op basis van die ene wedstrijd. Dus dat geeft misschien de verhoudingen weer. Het is aan mij om een keuze te maken."