Feyenoord en Advocaat in onzekerheid over rentree: ‘Ik loop op krukken’

Robert Bozeník is vanwege een voetoperatie enige tijd uit de roulatie bij Feyenoord. De twintigjarige spits is herstellende van een botbreuk, opgelopen in de interlandperiode van eerder deze maand. Bozeník kijkt uit naar zijn rentree in het shirt van Feyenoord, maar de aanvaller uit Slowakije kan daar nu nog geen exacte datum aan verbinden. Voorzichtigheid gaat wat hem betreft voor alles.

"Daar denk ik nu niet aan", verklaart Bozeník vrijdagmiddag in gesprek met Feyenoord TV. "Op dit moment kan ik wat oefeningen doen voor mijn bovenlichaam, maar verder moet ik voorzichtig zijn. Ik ga in elk geval honderd procent geven tijdens mijn revalidatie en hoop snel mogelijk terug te zijn." De Feyenoord-spits wil echter geen enkel risico nemen. "Mijn lichaam moet er eerst klaar voor zijn. Er zit nu een schroef in mijn voet en dat moet eerst herstellen."

Het is voorlopig dus behelpen voor de onlangs geopereerde Bozeník. "Als ik loop heb ik krukken nodig", vervolgt de jonge aanvaller van Feyenoord zijn uitleg. "Nu werk ik een beetje aan mijn bovenlichaam, maar ik moet nog steeds voorzichtig zijn. Ik heb hechtingen in mijn voet en het is pas vijf of zes dagen sinds de operatie. De staf houdt mijn voet in de gaten en communiceert met de dokter en het gaat de goede kant op. Wellicht dat ik weer volledig kan trainen als de hechtingen eruit zijn."

Vanwege de blessures bij Bozeník en concurrent Nicolai Jörgensen moest trainer Dick Advocaat in de afgelopen duels schuiven in de voorhoede van Feyenoord. In de afgelopen vijf wedstrijden van de Rotterdammers, in de Eredivisie en Europa League, fungeerde Bryan Linssen als diepste spits. De afgelopen zomer van Vitesse overgekomen aanvaller speelt normaal gesproken aan de linkerkant van de voorhoede.