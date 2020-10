Beugelsdijk toont zich goede verliezer: ‘Tuurlijk zien ze me bij de Appie, joh’

Tom Beugelsdijk had een rechtszaak aangespannen tegen de Albert Heijn volgens het in zijn ogen oneigenlijke gebruik van zijn beeltenis bij reclameuitingen voor spaaracties van voetbalplaatjes. De rechter vond echter niet dat de supermarktketen verkeerd had gehandeld. De hele kwestie bezorgt Beugelsdijk evenwel geen nare nasmaak. "Nee, joh. We gaan gewoon weer lekker voetballen.”

Beugelsdijk spande de rechtszaak ruim twee jaar geleden aan, in overleg met spelersvakbond VVCS. De mandekker van Sparta zag zijn beeltenis toentertijd opeens in groot formaat terug in winkels van Albert Heijn en de ex-speler van ADO Den Haag was van mening dat hiermee zijn portrechtrecht werd geschonden. Het leverde hem echter geen overwinning op in de rechtszaal. Sterker nog, de 720 euro aan proceskosten komen voor rekening van Beugelsdijk.

"Het ging mij puur om het principe", legt Beugelsdijk vrijdagmiddag uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik had nergens toestemming voor gegeven, maar zag me zelf wel steeds terug in die winkel. Niet alleen op zo’n klein voetbalplaatje, maar zelfs op van die levensgrote afbeeldingen. Dat vond ik raar." Desondanks kan de centrumverdediger er op juridisch vlak weinig aan doen. "Maar goed, de rechter staat er anders in. Prima verder. We gaan gewoon weer lekker voetballen. Na vandaag staat er voor mij een streep onder."

Ondanks de verloren rechtszaak doet Beugelsdijk de Albert Heijn niet definitief in de ban. "Tuurlijk zien ze me nog gewoon bij de Appie, joh. Ik zal toch boodschappen moeten doen, nietwaar?", zo sluit de Sparta-stopper af met een kwinkslag. Beugelsdijk is momenteel met Sparta in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van zondagmiddag.