PSV boos op KNVB: ‘Is het overdreven wat we vragen? Ik denk het niet’

PSV baalt stevig van de KNVB. De Eindhovenaren dienden bij de voetbalbond een verzoek in om de wedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag te verzetten naar 27 december, maar kreeg daar voor geen groen licht. PSV-directeur Toon Gerbrands laat tegen de NOS zijn onvrede blijken.

PSV kwam donderdagavond in actie in de Europa League. Op Cyprus werd Omonia Nicosia met 1-2 opzij gezet en zondagmiddag om 16.45 uur wacht de confrontatie met ADO Den Haag. “We hadden gisteren maar één wissel”, reageert Gerbrands. “Vanwege de Europese belangen hebben we gekeken naar een andere datum die nog vrij is, maar de KNVB wees dat af. Onbegrijpelijk.”

Trainer Roger Schmidt beschikt door liefst negen coronabesmettingen een gehavende selectie. Omdat volgende week donderdag de uitwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki op het programma staat, hoopte PSV dat de wedstrijd van zondag verplaatst kon worden. “De KNVB zei dat we het verzoek in augustus hadden moeten indienen. Tja, ze beheersen de regels goed, maar denken niet met ons en het betaalde voetbal mee. Is het overdreven wat we vragen? Ik denk het niet”, aldus Gerbrands.

PSV kwam donderdag op achterstand door een doelpunt vanaf eigen helft van Jordi Gómez. Donyell Malen tekende voor de gelijkmaker en zorgde diep in blessuretijd voor de winnende treffer. De Eredivisie-club staat met drie punten tweede in Groep E van de Europa League. Granada, dat vorige week met 1-2 won van PSV, is koploper met vier punten.