Zidane snapt ophef niet: ‘Zijn imago heeft geen schade opgelopen’

Trainer Zinédine Zidane maakt zich niet druk over het breed uitgemeten incident in de rust van het Champions League-duel van Real Madrid met Borussia Mönchengladbach (2-2) van afgelopen donderdag. Karim Benzema fluisterde Ferland Mendy in dat hij de bal niet meer aan Vinícius Júnior moest geven in de tweede helft. De uitspraak van Benzema was te horen op de Spaanse televisie, waardoor de nodige ophef ontstond.

"De zaak is opgelost, de spelers hebben er met elkaar over gepraat", verklaart Zidane vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Real tegen Huesca van zaterdag. "Er worden wel vaker dingen geroepen op het veld en meestal blijft dat ook daar. Er zijn dus geen problemen meer tussen beide spelers, integendeel zelfs. Ze hebben goed getraind en verder zetten we er een streep onder. De focus ligt vanaf nu volledig op het duel met Huesca."

Dit is zó schaamteloos... ?? Karim Benzema tegen Ferland Mendy OVER Vinícíus Júnior, die gewoon achter hem loopt. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

Zidane denkt niet dat het incident in de spelerstunnel verstrekkende gevolgen hoeft te hebben voor Benzema. "Ik denk niet dat zijn imago schade heeft opgelopen", blijft de Real-trainer optimistisch naar de toekomst kijken. "Er zijn nu eenmaal veel camera's aanwezig tegenwoordig bij wedstrijden, veel meer dan vroeger. Maar het blijft allemaal wel gewoon op het veld, dit is iets van alle tijden. In het heetst van de strijd worden weleens dingen geroepen, ook over mij."

De coach van de regerend landskampioen van Spanje grijpt de persbijeenkomst aan om zijn vertrouwen uit te spreken in de veelbesproken Vinícius Júnior. "Het is een jonge speler die zeker toekomst heeft bij Real Madrid. Het is iemand die wil leren en zichzelf continu wil verbeteren. Dat is natuurlijk alleen maar goed voor de trainer en het elftal", zo besluit Zidane zijn verhaal tegenover de Spaanse media.