Tuttosport: Mino Raiola wil van Oranje-international grootverdiener maken

Mino Raiola heeft binnenkort een afspraak met de clubleiding van Internazionale, zo weet Tuttosport vrijdag te melden. Inzet van het geplande gesprek is een nieuw en verbeterd contract voor Stefan de Vrij, zo klinkt het. De centrale verdediger tekende bij zijn entree in het Giuseppe Meazza medio 2018 een vijfjarig contract.

Raiola zou volgens bovengenoemde Italiaanse krant graag zien dat De Vrij een hoger jaarsalaris gaat ontvangen in Milaan. De international van het Nederlands elftal zou in de huidige situatie jaarlijks 4,2 miljoen euro per jaar opstrijken, inclusief bonussen. Tuttosport spreekt de verwachting uit dat De Vrij met een nieuwe verbintenis bij Inter richting een jaarsalaris van circa vijf miljoen euro kan gaan. Er wordt tevens benadrukt dat zes Inter-spelers momenteel meer verdienen dan de voormalig Feyenoorder.

De topverdieners bij Inter zijn Romelu Lukaku, Alexis Sánchez en Christian Eriksen. Bij de overige grootverdieners komt sowieso de naam van de van Barcelona overgenomen Arturo Vidal naar boven. Raiola hoopt dat het salaris van De Vrij naar dat niveau kan worden getrokken, al is het afwachten of de Inter-leiding hiermee akkoord wil gaan. De huidige nummer vier in de Serie A geeft namelijk topprioriteit aan een nieuw contract voor de eerder dit jaar bij Barcelona en Real Madrid genoemde Lautaro Martínez.

De Vrij is in ruim twee jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in het hart van de Inter-defensie. De 28-jarige mandekker staat inmiddels op 87 wedstrijden in dienst van i Nerazzurri, al blijven grote prijzen voorlopig uit. De Vrij werd in augustus door de competitie-organisator van de Serie A verkozen tot beste verdediger van het afgelopen seizoen.