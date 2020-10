Koeman moet hopen op Freixa: ‘Het ligt niet in mijn handen’

Ronald Koeman maakt zich geen zorgen over zijn toekomst als trainer van Barcelona na het vertrek van voorzitter Josep Maria Bartomeu. Víctor Font is een van de favorieten om het stokje over te nemen en hij zou Josep Guardiola willen terughalen naar het Camp Nou als hoofdtrainer. In dat geval zou Koeman het veld moeten ruimen, maar daar is hij naar eigen zeggen niet mee bezig.

Koeman is door Bartomeu naar Barcelona gehaald. Nu de voorzitter weg is en er een nieuwe wind gaat waaien door het Camp Nou lijkt zijn toekomst onzeker, ondanks een contract tot medio 2022. “Dat ligt niet in mijn handen”, zei Koeman vrijdag op de persconferentie. “Ik ben momenteel de trainer van deze club en ik werk zo hard mogelijk om het team vooruit te helpen. Het gaat er mij om dat we goede resultaten behalen en prijzen winnen. Dat is de taak van de trainer en de spelers.”

Koeman: 'Denk niet dat vertrek Bartomeu invloed heeft op mijn positie'

“Ik ben daar niet nerveus over”, vervolgt de trainer. “Ik houd me alleen bezig met mijn werk. Tot aan de verkiezingen zullen er kandidaten zijn die hun plannen naar buiten brengen. We zullen moeten afwachten wie de nieuwe voorzitter wordt.” Koeman lijkt te moeten hopen op de aanstelling Toni Freixa, die al naar buiten heeft gebracht dat hij de Nederlandse trainer zijn contract wil laten uitdienen. “Ik ga liever niet in op namen die zich kandidaat hebben gesteld. Ik ben hier bij de club om prijzen te winnen. Het belangrijkste op dit moment is om morgen (om 21.00 uur tegen Alavés, red.) te winnen.”

Font zou behalve Guardiola ook oud-sterspelers Xavi, Andrès Iniesta en Carles Puyol een functie binnen Barcelona willen geven. Jordi Cruijff laat tegenover Cadena SER weten dat Koeman voorlopig niet hoeft te vrezen. “Als Koeman het goed doet, zal hij niet vervangen worden als hoofdtrainer. Font heeft al gezegd dat er andere functies zijn voor mensen die denken dat ze belangrijk kunnen zijn voor vandaag en morgen."

Inmiddels hebben zich vijf kandidaten officieel gemeld om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Kandidaten moeten meer dan 2.257 handtekeningen van medestanders overleggen, plus een waarborgsom van 125 miljoen euro. Naast Font dingen Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito en Lluís Fernández Alà mee naar het presidentschap. Nog vier anderen, onder wie oud-president Joan Laporta, zetten momenteel de laatste stappen om eveneens deel te nemen aan de verkiezingen.