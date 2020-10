‘Je moet beseffen dat na Ajax alles anders is, maar dat heb ik niet onderschat’

Carel Eiting is zeer gelukkig met zijn tijdelijke verhuizing richting Huddersfield Town. De middenvelder wordt door Ajax dit seizoen verhuurd aan de club uit de Championship, met tevens een koopoptie in de huurovereenkomst. Eiting, wiens contract in Amsterdam nog ruim anderhalf jaar doorloopt, weet echter nog niet of hij ook volgend seizoen in het shirt van the Terriers te bewonderen is.

"Ik heb nog geen idee", verklaart Eiting in een video-interview met Football-Oranje. "Ik heb nog maar iets van vijf wedstrijden voor de club gespeeld. We zullen wel zien of ik hier blijf, maar nu geniet ik gewoon van mijn tijd hier." De verhuurde middenvelder heeft geen spijt van de tijdelijke overstap naar Engeland. "Het leven is echt geweldig hier en de mensen erg aardig. Ik woon net buiten Leeds, wat een mooie stad is. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten, maar mijn vriendin en ik zijn erg gelukkig. De club Huddersfield Town is ook geweldig, dus ik ben een erg blij persoon."

Eiting maakt tongen los in Engeland in eerste duel na vertrek bij Ajax

Volop lof voor de door Ajax verhuurde middenvelder na zijn debuut in de Championship. Lees artikel

Eiting is op zijn plaats in de Championship, al merkt hij wel de nodige verschillen met het soort voetbal dat in de Eredivisie wordt gespeeld. "Je moet heel goed beseffen dat alles anders is bij een andere club als je Ajax verlaat. Hoe er naar een wedstrijd wordt toegeleefd en ook het feit dat je andere ploeggenoten hebt. Maar dat heb ik allemaal niet onderschat. Ik wist dat er de nodige veranderingen zouden plaatsvinden. Wat dat betreft ben ik heel gelukkig met de jeugdopleiding die ik bij Ajax heb genoten."

De droom om bij Ajax definitief door te breken is nog steeds springlevend voor Eiting. "Maar dan zal ik wel wekelijks op topniveau moeten presteren. Het mooie van Ajax is dat je altijd de bal kwijt kan, omdat er zoveel goede spelers rondlopen. Ze weten je altijd aan te spelen als de de ruimtes benut", aldus Eiting, die Donny van de Beek ook naar Engeland zag vertrekken. "Ik denk niet dat hij spijt heeft van zijn vertrek bij Ajax. Hij beschikt over exceptionele kwaliteiten, die andere spelers niet hebben. Als hij speeltijd krijgt en de spelers om hem heen hem steeds beter gaan begrijpen, dan kan hij uitgroeien tot een zeer belangrijke speler voor Manchester United", aldus Eiting.