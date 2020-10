Elvis Manu glundert na EL-hattrick: ‘Hier doe je het allemaal voor’

Elvis Manu beleefde donderdagavond een sportief hoogtepunt door namens Ludogorets een hattrick aan te tekenen in het Europa League-duel tegen LASK Linz. De oud-Feyenoorder kon uiteindelijk niet voorkomen dat zijn ploeg op Oostenrijkse bodem met 4-3 ten onder ging, maar is desondanks bijzonder tevreden met zijn optreden. “Natuurlijk wil je gewoon winnen, maar het is een enorme eer om de wedstrijdbal mee naar huis te mogen nemen. Dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Door Thijs Verhaar

“Nee, veel slaap heb ik niet gehad”, grinnikt de 27-jarige vleugelaanvaller in gesprek met Voetbalzone. Direct na de wedstrijd is hij op het vliegtuig richting Bulgarije gestapt en eenmaal thuis bleef de wedstrijd door zijn hoofd spoken. De geboren Dordtenaar kwam al snel met 2-0 achter en schoot zijn eerste kans meteen overtuigend raak toen hij vrij voor de keeper werd gezet. In de tweede helft werd hij bij een 4-1 stand nogmaals alleen op de sluitpost afgestuurd en weer mocht hij juichen, zoals hij ook twintig minuten voor tijd een strafschop binnen schoot.

“Dan is het eeuwig zonde dat we in het laatste kwartier met een man meer geen puntje meer uit het vuur kunnen slepen”, weet Manu, die in het eerste groepsduel tegen Royal Antwerp als invaller al goed was voor een assist, maar ook dat duel in een nederlaag (1-2) zag eindigen. “In beide wedstrijden hebben we kansen gehad, dus daar baal je dan van. Deze club is al negen jaar op rij kampioen van Bulgarije, dus het draait echt om de Europese duels. Dat is onze graadmeter. Voor mij is het persoonlijk wel heel lekker dat ik dan drie keer scoor en ook in de kwalificatie al een belangrijk doelpuntje mee heb gepikt.”

Omdat hij in het verleden bij Feyenoord in elf Europese duels ook al vijf keer scoorde, staat hij samen met zijn treffer namens het Turkse Akhisarspor nu op tien goals in negentien Europese wedstrijden. “Een vriend van mij stuurde dat statistiekje vanochtend ook door, ja. Dat zijn heel mooie cijfers”, beaamt de trotse Manu desgevraagd. “Ik heb geen idee waarom de competitie mij zo goed ligt, maar het lijkt wel alsof ik beter ga spelen als het niveau hoger wordt. Voor dit soort wedstrijden doe je het allemaal als profvoetballer, dus ik geef alles als ik zo’n mooie kans krijg op zo’n groot podium.”

Met die laatste opmerking verwijst hij naar de huidige blessurecrisis bij de Bulgaarse kampioen. De eerste spits brak vorige week zijn enkel en de tweede keuze moest met liesproblemen afzeggen. “Daarom kreeg ik de kans als spits in plaats van als eerste wissel van de buitenspelers. Ik wil het geen noodoplossing noemen omdat ik vaker in de punt heb gespeeld, maar het was voor mij toch onverwachts dat ik op die positie mocht aantreden. En dat ik dan ook nog drie keer raak kan schieten, maakt het helemaal af. Ik denk dat ik mijn visitekaartje nu wel heb afgegeven in Bulgarije.”

De rappe aanvaller besloot deze zomer zijn toekomst aan Ludogorets te verbinden, nadat hij het afgelopen jaar bij het Chinese Beijing Renhe onder contract stond en daar niet wilde verlengen. “Dat was een leuk avontuur, maar ik wilde nu graag mijn carrière weer een boost geven en voor mijn gevoel kon dat goed bij een club die zich altijd plaatst voor de Europa League”, aldus Manu. “We spelen nu twee keer tegen Tottenham Hotspur, dus dan hebben we het over een finalist van de Champions League", glundert de Nederlander die hoopt op een stunt. "In principe moeten zij ons natuurlijk van de mat spelen, maar ze hebben nu ook onverwachts van Antwerp verloren…”

De Londense topclub ging donderdag met het schaamrood op de kaken met 1-0 ten onder tegen de Belgische formatie, die na twee duels verrassend de volle buit heeft. LASK en Tottenham volgen met drie, waarachter het nog puntloze Ludogorets de rij sluit. “Zij kunnen het zich gezien de stand niet veroorloven om tegen ons punten te laten liggen”, rekent Manu voor. “Ze zullen dus tot op het bot gemotiveerd zijn en dat maakt de uitdaging voor ons alleen maar groter. Toch kijk ik enorm uit naar dat affiche. Het zou leuk zijn als ik mezelf dan nog een keer kan laten zien. Wie weet wat voor deuren dat weer opent.”

Ludogorets is alweer de zesde buitenlandse werkgever voor Manu, die zijn carrière begon bij Feyenoord en daarna achtereenvolgens voor Excelsior, SC Cambuur, Brighton Hove & Albion, Go Ahead Eagles, Genclerbirligi, Akhisarspor, BJ Renhe en nu dus de Bulgaarse topclub speelde. “Ik ben nu een jaar of vijf actief in het buitenland en dat wil ik zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg niet dat ik nooit meer terugkeer naar de Nederlandse velden, maar voorlopig zit ik wel goed hier. Als voetballer wil je jezelf toch op een zo hoog mogelijk niveau testen en die kans krijg ik hier.”

Manu in het shirt van Genclerbirligi. 'Ik wil zo lang mogelijk actief blijven in het buitenland.'

De eerlijkheid gebiedt hem te zeggen dat het bij Ludogorets wel voornamelijk gaat om de Europese duels, die voor dit seizoen waarschijnlijk na de groepsfase weer voorbij zijn. “Als Tottenham de punten pakt, wel ja. Helaas. In de competitie is het niveau iets anders dan wat ik gewend was. Er zijn met Levski Sofia, CSKA Sofia en Lokomotiv Plofdiv drie goede ploegen en de rest is wat minder. We zijn niet voor niets al negen jaar kampioen, maar het is lekker om hier veel minuten te kunnen maken en te spelen voor een club die titels moet winnen.”

Tegelijkertijd biedt de rustige omgeving hem de kans om zich volledig te kunnen focussen op het voetbal. “Razgrad is maar een klein stadje en staat eigenlijk pas echt op de kaart in Bulgarije sinds Ludogorets groot is geworden. Er is niet gek veel te doen behalve lekker voetballen. Dat is misschien saai, maar het is ook heel goed voor me. Ik ben nog altijd pas 27 jaar, dus ik wil nog van alles bereiken en mezelf blijven verbeteren. Deze hattrick mag natuurlijk niet mijn laatste sportieve hoogtepunt zijn.”