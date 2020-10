Robben ontbreekt opnieuw: ‘Aan het eind van de training kreeg hij last’

FC Groningen moet het zaterdag opnieuw stellen zonder Arjen Robben. De 36-jarig aanvaller liet het duel met Fortuna Sittard (1-3 winst) van vorig weekend al aan zich voorbij gaan en zaterdagavond tegen VVV-Venlo (20.00 uur) is hij er wederom niet bij. Robben keerde maandag terug op het trainingsveld, maar kreeg aan het eind van de training klachten. Trainer Danny Buijs heeft Robben vervolgens de rest van de week niet meer op het trainingsveld gezien.

Robben ontbrak in Sittard omdat hij aan het eind van vorige week te maken kreeg met klachten. Er werd geen risico genomen en derhalve reisde hij niet mee naar Limburg. “Arjen is maandag wel het trainingsveld op gegaan”, zo wordt Buijs vrijdag geciteerd door RTV Noord. “Aan het eind van de training zat dat niet helemaal lekker en kreeg hij wat last. Hij heeft voor de rest ook niet meer op het veld getraind deze week, maar binnen een individueel programma afgewerkt.”

Wat er precies met Robben aan de hand is en hoe lang hij niet inzetbaar is, kan Buijs niet zeggen. “Het is op dit moment gewoon nog niet te zeggen”, aldus de trainer. “Ik verwacht na het weekend wat meer duidelijkheid. Er wordt altijd eerst een aantal dagen afgewacht voordat er een diagnose kan worden gesteld. Het is natuurlijk erg jammer, maar vooral voor hem zelf. Als er één jongen alles, maar dan ook alles voor doet, is het Arjen wel. Als het dan een paar keer tegenzit is het ongelooflijk vervelend.”

Robben kwam dit seizoen pas 44 minuten in actie namens Groningen. Hij stond bij aanvang van dit seizoen in de basis tegen PSV, maar moest het duel al snel staken vanwege een blessure. Eerder deze maand maakte hij zijn rentree in de wedstrijd tegen FC Utrecht, waarin hij het laatste kwartier speelde.