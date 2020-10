Mesut Özil-soap wekt grote ergernis: ‘Ik wil zijn naam niet eens noemen’

De rol van Mesut Özil bij Arsenal lijkt te zijn uitgespeeld, daar manager Mikel Arteta geen gebruik wenst te maken van de middenvelder in de Premier League en Europa League. Oud-speler Kevin Campbell, tussen 1988 en 1995 actief voor de club, vindt het alleen maar goed dat de Spaanse coach de voorkeur geeft aan andere spelers op het middenveld, ondanks het feit dat het passeren van Özil voor de nodige onrust heeft gezorgd bij de supporters van Arsenal.

In de optiek van Campbell beschikt Arsenal ook zonder Özil nog steeds over voldoende creativiteit in aanvallend opzicht. "Daar is helemaal geen discussie over", verklaart de voormalig aanvaller van the Gunners rondom het Europa League-duel met Dundalk (3-0) in de Engelse media. "Ik wil zijn naam (die van Özil, red.) niet eens noemen. Het is van cruciaal belang dat er nog steeds spelers zijn die iets kunnen creëren, al is het spel van de afgelopen tijd niet om over naar huis te schrijven."

"In het begin van het seizoen was de noodzaak er helemaal niet om de gepasseerde speler (Özil, red.) terug te halen, maar nu het elftal niet geweldig presteert klinkt de roep om zijn terugkeer steeds luider. Ik ga daar echter niet in mee", zo benadrukt Campbell op stellige wijze. "Arsenal in vorm is in staat om kansen af te dwingen en te scoren. Elk team heeft het moeilijk als de vorm ontbreekt, dat staat niet op zichzelf."

Özil liet zich eerder deze maand in duidelijke bewoordingen uit over zijn netelige situatie bij Arsenal. "Ik ben enorm teleurgesteld dat ik vooralsnog niet sta ingeschreven voor de Premier League dit seizoen. Toen ik in 2018 een nieuw contract tekende, heb ik plechtig mijn loyaliteit en trouw aan de club beloofd. Het doet me verdriet dat dit niet van twee kanten komt. Ik ben er nu achter gekomen dat loyaliteit vandaag de dag ver te zoeken is. Ik heb altijd geprobeerd positief te blijven, week in, week uit. Altijd met de hoop op een kans om terug te keren in de selectie. Dat is waarom ik me tot nu toe stilgehouden heb", zo bracht Özil naar buiten via zijn social media-kanalen.