‘Sergio Romero in pijnlijke situatie na nieuwe afgeketste transfer’

Sergio Romero heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Manchester United, maar zover lijkt het niet te komen. De keeper zag eerder al een overstap naar Everton in het water vallen en nu gaat ook een verhuizing naar de Verenigde Staten niet door. Volgens diverse Engelse media staan club en speler lijnrecht tegenover elkaar en is de kans groot dat Romero zijn tot medio 2021 lopende contract op Old Trafford zal uitdienen.

Het Inter Miami van David Beckham was in de race om de Argentijnse sluitpost in te lijven, maar volgens de Daily Mail is een transfer naar de Major League Soccer afgeketst. De Amerikaanse transfermarkt sluit deze vrijdagochtend. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de ex-doelman van onder meer AZ nu minimaal tot aan januari aan Manchester United verbonden en mogelijk zelfs tot aan het einde van dit seizoen.

Romero staat bij United onder contract tegenover een salaris van 110.000 euro per week. Alleen wanneer er een akkoord wordt bereikt over de ontbinding van zijn contract lijkt een uitweg mogelijk. Naar verluidt zal Romero echter geen duimbreed willen toegeven omdat de manier waarop de club met hem is omgegaan hem tegenstaat. De 33-jarige keeper zag vlak voor het sluiten van de Engelse transfermarkt een transfer naar Everton in rook opgaan omdat United een transfersom voor hem wilde ontvangen.

De club heeft bovendien besloten om hem niet op te nemen in de selectie voor de Premier League en Champions League dit seizoen. De 33-jarige Romero, sinds 2015 in dienst van de club, is door de terugkeer van Dean Henderson gedaald in de pikorde in de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer. De sluitpost is nu vierde keus achter David de Gea, Henderson en Lee Grant. Romero’s vrouw Eliana Guercio heeft op sociale media onlangs uitgehaald naar Manchester United en volgens Engelse berichtgeving is ook de United-selectie niet blij met de manier waarop de club de situatie behandelt.