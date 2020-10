Lof voor ‘briljante voetballer’ Van de Beek: ‘Slechts een kwestie van tijd'

Donny van de Beek heeft nog geen vaste plaats op het middenveld van Manchester United, waar de concurrentie dit seizoen behoorlijk groot is. Desondanks blijft Scott McTominay het volste vertrouwen houden in de van Ajax overgenomen middenvelder. Volgens de international van Schotland heeft Van de Beek de kwaliteiten om te slagen bij the Reds.

"Donny is een geweldige kerel en een briljante voetballer", deelt McTominay complimenten uit aan zijn Nederlandse ploeggenoot in gesprek met United Review. "Afgaande op zijn trainingsarbeid is het slechts een kwestie van tijd voordat hij meer speeltijd gaat krijgen. Ik heb met hem gesproken en het is echt een goede jongen, dat komt elke dag weer naar voren. Hij komt nooit te laat en geeft altijd het uiterste van zichzelf op trainingen. Het is echt een bijzonder goede speler en persoon in onze gelederen."

McTominay weet dat de concurrentie groot is op Old Trafford, al denkt de Schot dat de vele opties juist ook weer voordelig kunnen zijn voor manager Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United is namelijk op meerdere fronten actief dit seizoen "Fred is een geweldige speler maar vlak ook Nemanja Matic en Paul Pogba niet uit. De opties op het middenveld zijn echt eindeloos. We moeten natuurlijk ook Bruno Fernandes niet vergeten."

Voor McTominay maakt het niet veel uit welke spelers naast of achter hem staan op het middenveld van Manchester United. "Nemanja (Matic, red.) is zeer ervaren en ik speel dolgraag met hem samen, maar met elke ploeggenoot heb ik wel een klik. Ik weet zeker dat de andere spelers hetzelfde zouden zeggen en dat vergroot alleen maar onze kansen op succes", zo besluit de hoopvolle McTominay zijn relaas.