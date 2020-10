Dest deelt ‘wow-moment’ met Lionel Messi: ‘Het was echt ongelooflijk’

Sergiño Dest besloot in de afgelopen transferperiode om Ajax in te ruilen voor Barcelona, dat 25 miljoen euro neerlegde voor de international van de Verenigde Staten. Bij zij nieuwe werkgever stapte de rechtsbenige vleugelverdediger in een compleet andere wereld. Dest zal met name de eerste keer dat hij samen trainde met Lionel Messi nooit meer vergeten.

"Het was echt ongelooflijk", verklapt Dest in een uitgebreid video-interview met CBS Sports. "Ik keek om mij heen in het krachthonk en mijn blik ging opeens naar rechts. Ik zag hem daar staan en dacht gelijk: Wow. Dat is toch Lionel Messi naast me. Het was heel bijzonder om samen met hem op het veld te mogen staan en door hem te worden aangespeeld. Het is een voorrecht om met de beste speler ter wereld te mogen spelen."

De verslaggever van bovengenoemd medium vraagt vervolgens of Dest inmiddels al bijzondere dingen weet over Messi. "Ik denk dat jullie inmiddels alles al over hem weten", antwoordt de rechtsback van Barcelona met een glimlach. "Hij is als persoon erg aardig. Ik moet de Spaanse taal machtig worden, zodat ik met Messi kan communiceren. Maar verder kan ik geen nieuwe dingen over hem vertellen. Messi is zoals je hem op televisie ziet."

Dest geeft tot slot een inkijkje in zijn ambities bij Barcelona voor dit seizoen. "Het is belangrijk dat ik mezelf blijf ontwikkelen", vervolgt de voormalig Ajacied. "Ik wil naast de Champions League ook de landstitel en de Spaanse beker veroveren. We maken een goede kans, want hier lopen de beste spelers ter wereld rond. Daarnaast wil ik met de Verenigde Staten kwalificatie afdwingen voor het WK van 2022. Ik wil namelijk dolgraag een keer deelnemen aan een WK", zo besluit Dest.