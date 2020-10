Emanuelson (34) tekent bijzonder contract tot 2023 met FC Utrecht

Urby Emanuelson heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract met FC Utrecht. De 34-jarige middenvelder is nu tot de zomer van 2023 aan de Domstedelingen verbonden. Parallel aan zijn spelersloopbaan gaat Emanuelson zich ontwikkelen in een functie als individuele trainer en begeleider van toptalenten binnen FC Utrecht.

Elk seizoen wordt in overleg bekeken of Emanuelson ook doorgaat als speler van FC Utrecht. “Naast het feit dat de trainer weet over welke kwaliteiten Urby op het veld beschikt, heeft hij zich de afgelopen periode ook steeds meer ontwikkeld als een mentor binnen de spelersgroep”, licht technisch directeur Jordy Zuidam vrijdag op de clubsite van FC Utrecht toe. “Hij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jongere spelers en ligt goed in de spelersgroep.”

“Zijn adviezen en begeleiding als gelouterde prof zijn erg bruikbaar voor zowel de spelers van het eerste elftal, als voor de toptalenten van de toekomst binnen de FC Utrecht Academie. Urby gelooft in onze ambities en wil graag onderdeel uitmaken van de plannen van onze club. We zijn ontzettend blij dat we Urby voor langere tijd hebben kunnen binden aan FC Utrecht, en dat we zijn ervaringen en adviezen nog breder kunnen gebruiken”, benadrukt de sportbestuurder van FC Utrecht.

Emanuelson speelde eerder voor Ajax, AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta, Hellas Verona en Sheffield Wednesday, voordat hij in 2017 arriveerde in Utrecht. De zeventienvoudig Oranje-international heeft inmiddels 84 wedstrijden voor FC Utrecht achter zijn naam staan.