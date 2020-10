Droom van Maxim en Ruud Gullit gaat in vervulling: ‘Heel trots op hem’

Maxim Gullit maakte donderdag zijn officiële debuut in het eerste van AZ. De negentienjarige verdediger kwam in de slotfase van het Europa League-duel met HNK Rijeka (4-1) als invaller binnen de lijnen. Gullit speelde een paar jaar geleden nog voor de amateurs van AFC in Amsterdam. Sinds zijn stap naar AZ in 2015 maakte de linksbenige verdediger grote sprongen in zijn ontwikkeling en met als hoogtepunt nu dus zijn debuut.

“Ik ben trots op mezelf. Ik kon alleen maar lachen, dat straalde ik ook uit”, vertelde de zoon van Ruud Gullit na afloop aan NH Nieuws. Van zijn vader had de verdediger, die in het veld kwam voor Bruno Martins Indi, op dat moment nog niks gehoord. “Nog niet gekeken naar mijn telefoon, maar ben ervan overtuigd dat ik een bericht van een trotse vader heb gekregen.”

Gullit was inderdaad zeer trots en plaatste drie berichten op Instagram Stories. “Ik ben heel trots op hem”, benadrukte de voormalig EK-winnaar van 1988. Maxim Gullit maakte uitgerekend in Italië, het land waar zijn vader furore maakte, zijn debuut in de wedstrijdselectie van AZ voor het groepsduel met Napoli. In het Stadio San Paolo kwam het echter nog niet van een debuut, donderdagavond wel.

Het debuut van Maxim Gullit in het betaald voetbal ligt al enige tijd achter ons. In april 2019 maakte hij als invaller zijn debuut voor Jong AZ in het Keuken Kampioen Divisie-duel met FC Twente (0-0). De teller staat inmiddels op 29 wedstrijden voor de Alkmaarse beloften.

Yusuf Barasi mocht tegelijkertijd ook als invaller zijn debuut maken voor AZ. "Het is mooi dat ik mijn debuut nu al mag maken." De behendige spits doorliep de jeugdopleiding en speelt normaal gesproken zijn wedstrijden voor Jong AZ. “Ik had het eerst niet door. Toen zei de trainer: 'Heb je er wel zin in?' Toen deed ik gelijk mijn trui uit, broek uit, kippenvel. Mooi dat ik mijn debuut nu al mag maken, en dan ook nog in de Europa League”, erkende de zeventienjarige.