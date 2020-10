Steven Bergwijn en tien anderen verbruiden het bij boze José Mourinho

José Mourinho was donderdagavond niet te genieten na de 1-0 nederlaag van Tottenham Hotspur in de Europa League. Royal Antwerp FC was met 1-0 te sterk voor de Engelsen, die niet in hun sterkste opstelling aantraden. Het doelpunt van de Belgen viel in de 29e minuut en Mourinho koos ervoor om in de rust al vier spelers te wisselen. Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso, Dele Alli en Carlos Vinícius werden door de Portugees naar de kant gehaald.

“Het liefst had ik bij rust alle elf spelers gewisseld”, uitte Mourinho na het duel zijn kritiek in gesprek met Engelse media. “Ik had er wel vijf kunnen wisselen, maar ik was bang dat er in de tweede helft nog iets zou gebeuren. Uiteindelijk is er maar één persoon die schuldig is voor deze nederlaag en dat ben ik, want ik koos deze basisopstelling.”

Mourinho was eigenlijk van plan om onder meer Heung-min Son, Erik Lamela, Pierre-Emile Højbjerg en Lucas Moura te sparen, maar het viertal kwam na rust binnen de lijnen. Na nog geen uur spelen maakte ook Harry Kane zijn opwachting, als vervanger van Gareth Bale. “Deze avond zorgt ervoor dat mijn keuzes in de toekomst heel makkelijk worden”, vervolgde Mourinho zijn preek na de nederlaag in het Bosuilstadion.

“Ik wil mijn spelers altijd graag kansen geven. We hebben een grote selectie met veel goede spelers. Het is mijn verantwoordelijkheid om ze kansen te geven, maar het is ook hun verantwoordelijkheid om die kansen dan met beide handen aan te pakken", benadrukte de manager. "Voorafgaand aan de wedstrijden vragen jullie altijd aan mij: ‘Waarom speelt deze speler niet? Waarom speelt deze speler niet? Waarom is deze speler niet geselecteerd. Etcetera’. Wellicht stellen jullie deze vragen de komende weken niet meer omdat jullie nu al het antwoord hebben. Deze wedstrijd heeft mij dus een paar dingen duidelijk gemaakt. Het wordt nu een stuk makkelijker om bepaalde keuzes te maken.”

Het vizier van Mourinho gaat nu op de competitiewedstrijd van komende zondag tegen Brighton & Hove Albion. "Dat is een véél betere ploeg dan Antwerp. Punt. Dat staat in geen enkele verhouding met elkaar. Ze kunnen zichzelf nu analyseren en de punten pakken tegen Brighton, want nogmaals, dat is een véél moeilijkere wedstrijd dan deze", benadrukte de Portugees. Bergwijn, begin dit kalenderjaar overgekomen van PSV, kwam dit seizoen in de Premier League vooralsnog in vier duels in actie. Drie keer was hij invaller.