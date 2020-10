FOX Sports analyseert tactiek van Feyenoord: ‘Waarom wacht je tot de rust?

Feyenoord beleefde donderdag een dramatische avond in de Europa League. Mede door drie discutabele strafschoppen verloor de ploeg van Dick Advocaat met 1-4 van Wolfsberger AC. De tactiek van Advocaat in De Kuip kon nagenoeg direct de prullenbak in. De coach had zijn systeem aan de Oostenrijkse tegenstander, die met een ruit op het middenveld speelde, aangepast door zijn 4-3-3-formatie te veranderen in een 4-4-2-systeem.

Mark Diemers speelde achter de twee naar binnen geschoven aanvallers Steven Berghuis en Bryan Linssen. Eric Botteghin verving centraal achterin de geschorste Marcos Senesi en op het middenveld was wegens blessures van Leroy Fer en João Carlos Teixeira een plaats ingeruimd voor Lutsharel Geertruida. Dat laatste was geen onverdeeld succes. “Je moet het die jongen niet kwalijk nemen, maar mij. Lutsharel is eigenlijk een rechtsachter of centrale verdediger. Wij zetten hem op het middenveld”, erkende Advocaat na afloop. “Geen verwijt aan die jongen, maar dan duurt het toch weer een halve helft voordat je wisselt.”

“Als je ziet dat het niet loopt en dat zag je al best wel snel. En het maakt niet uit wat je doet, Bart Nieuwkoop of Geertruida eruit. En je wilt Jens Toornstra op die positie zetten. Maar waarom wacht je dan een hele helft? Waarom wacht je tot de rust? Dan is het misschien al gedaan”, vroeg Ronald de Boer zich vervolgens bij FOX Sports af. In de rust werd Nieuwkoop naar de kant gehaald en kwam Luciano Narsingh binnen de lijnen. “Feyenoord was onthutsend zwak in de eerste helft en ze werden door de scheidsrechter nog verder in het moeras getrokken. In de tweede helft heeft Feyenoord zijn rug wel gerecht.”

Steven Berghuis vindt het te makkelijk om de arbiter de schuld te geven van het verlies.



"We hebben zeker niet door de scheidsrechter verloren, maar hij had wel een grote invloed op de wedstrijd"

“Ze begonnen uitstekend en verdienden ook wel de 2-2. Maar daarna was het ook wel weer voorbij hóór”, vervolgde de oud-international zijn analyse over Feyenoord. “De veldbezetting in de tweede helft was ook heel anders, het zag er veel beter uit. In de eerste helft had je Berghuis als spits of valse negen, maar hij was wel heel vals. Hij stond alleen maar op het middenveld. Hij zoekt natuurlijk altijd de bal op. Dan heb je alleen Brian Linssen voorin. Daar wordt zelfs Wolfsberger niet zenuwachtig van. Ik denk dat Advocaat uiteindelijk heeft gedacht: Ik had waarschijnlijk toch zo moeten beginnen. Dat is allemaal achteraf gepraat, maar je moet ook kijken naar het type spelers dat je hebt.”

Advocaat gaf na afloop van de nederlaag ook aan dat ‘je geen helderziende hoeft te zijn om te zien dat Linssen moeite had in de spits’. “We hebben alleen geen vervanger op niveau”, wees hij naar het blessureleed bij Nicolai Jörgensen en Robert Bozenik. Berghuis als nummer tien was overigens wel iets dat Advocaat beviel. “Dan zie je in een keer een ander elftal. Berghuis ziet vaak de momenten waarop hij de pass moet geven en hoe hij zich moet vrijspelen.”

Advocaat, Berghuis en Justin Bijlow weigerden na afloop de nederlaag in de schoenen van de scheidsrechter te schuiven, hoe discutabel zijn beslissingen ook waren, en vonden dat iedereen naar zichzelf moest kijken. “Het is een slechte prestatie”, haakte Kenneth Perez in. “Het lijkt wel of de spelers en de trainer hebben afgesproken dat ze de scheidsrechter niet de schuld zouden geven. Maar bij die tweede strafschop was er geen enkel contact met Nieuwkoop. Het was werkelijk verschrikkelijk.”