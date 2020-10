Kenneth Perez: ‘De ene keer mag je niets over PSV zeggen, wat is het nou?’

PSV zegevierde donderdag in zijn tweede groepsduel in de Europa League. Een week na de 1-2 nederlaag tegen Granada schoot Donyell Malen tegen Omonia Nicosia in de tweede minuut van blessuretijd de 1-2 binnen. PSV miste op Cyprus zes spelers, onder wie de beoogde basisspelers Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Pablo Rosario, omdat zij met het coronavirus zijn besmet. De zege was welkom voor PSV, dat afgelopen weekeinde in de Eredivisie met 2-1 bij Vitesse verloor.

“PSV begon matig en daarna werd het in de eerste helft wat beter. De tweede helft was ook matig, maar in het laatste kwartier was het wel wachten op de 1-2”, oordeelde Ronald de Boer bij FOX Sports. “Het was dikverdiend hoor, maar het houdt nog steeds niet over bij PSV.” Presentator Jan Joost van Gangelen vroeg zich af of de buitenwereld zich barmhartig(er) dient op te stellen jegens PSV, dat met tal van coronabestemmingen kampt en daardoor niet zijn sterkste elf kon opstellen. “Ik vind dat moeilijk”, antwoordde Kenneth Perez, oud-speler van onder meer de Eindhovenaren. “PSV wil immers ook gezien worden als een absolute topclub. Spelen in de Champions League.”

“Daar past barmhartigheid niet bij. En natuurlijk hebben ze coronabesmettingen. Maar na deze wedstrijd zag je een bepaalde opluchting bij de spelers van PSV. Zo van: ‘We hebben gewonnen’. Dat is een extreem verschil”, benadrukte Perez donderdagavond laat. “De ene keer mag je niets zeggen want ‘we hebben het zo moeilijk etcetera’ en het andere moment zeggen ze dat ze een absolute topclub zijn en dat ze niet genoegen mogen nemen met weet ik veel wat. Ja, wat is het nou?”

ZIEN OM TE GELOVEN! ?? PSV komt tegen Omonia Nicosia op achterstand door deze ONGELOFELIJKE vrije trap ? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 29 oktober 2020

De Boer snapte de blijdschap bij de spelers van PSV wel. “Het gaat al niet zo lekker en dan maakte je hem in de absolute slotfase. Dan komt de emotie los en dat is wel begrijpelijk.” Perez: “Dat snap ik ook wel en ook bij de wisselspelers. Maar ze lopen bij wijze van spreken een kwartier na het einde nog steeds de polonaise. Dat vind ik ietwat gek voor een PSV dat bij Omonia speelde. PSV hoort een absolute topclub te zijn en ze horen een uitdager van Ajax te zijn. Ze moeten dit soort klusjes gewoon klaren en zeggen: ‘Op naar de volgende’”, besloot de analyticus.

Jordi Gómez zette Omonia op voorsprong met een uithaal van eigen helft, die overigens wel discutabel was omdat de bal niet stillag toen hij de vrije trap nam. De rake trap vanaf liefst 56 meter was een record in het Europese toernooi. Malen tekende nog voor rust voor de 1-1 en besliste het duel met nog twintig seconden op de klok. "Ik sta hier met een heerlijk gevoel", vertelt hij op de clubsite van PSV.

De zege moest van ver komen bij PSV en de vreugde was dan ook groot. "Het waren een paar aparte dagen, dat we dan toch nog winnen maakt me blij. We zijn als team goed met alle omstandigheden omgegaan", zei Malen, doelend op de curieuze gang van zaken rond Jordan Teze en Eran Zahavi. Voor aanvang van de wedstrijd werd bekend dat PSV bij de UEFA een klacht indient, omdat beiden niet mee mochten reizen van de Cypriotische overheid, terwijl ze negatief hadden getest op het coronavirus. Teze mocht op het laatste moment toch komen en speelde de hele wedstrijd mee als rechtsback.