Nederland doet ondanks zeperd van Feyenoord goede zaken op UEFA-ranglijst

Nederland heeft in deze Europese speelronde relatief goede zaken gedaan op coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Door de overwinningen van AZ (4-1 tegen HNK Rijeka) en PSV (1-2 tegen Omonia Nicosia) is er terrein gewonnen op België, dat momenteel één plaats hoger op de achtste stek staat. Tegelijkertijd heeft naaste achtervolger Oostenrijk geen terrein weten te winnen op Nederland.

Ajax was dinsdagavond de eerste Nederlandse ploeg die in actie kwam en speelde in de Champions League met 2-2 gelijk tegen Atalanta, wat 0,2 coëfficiëntpunt opleverde. De overwinningen van PSV en AZ leveren ieder 0,4 coëfficiëntpunt op, waarmee het totaal van dit seizoen nu op 3,8 komt. Dat is hetzelfde seizoenstotaal als België, dat een mindere speelronde achter de rug heeft. Club Brugge speelde in de Champions League met 2-2 gelijk en pakte derhalve ook 0,2 coëfficiëntpunt, terwijl Antwerp met een verrassende overwinning op Tottenham Hotspur 0,4 coëfficiëntpunt voor België mocht bijschrijven.

AA Gent (met 1-4 tegen TSG 1899 Hoffenheim) en Standard Luik (met 3-0 tegen Benfica) gingen echter onderuit en verzamelden geen punten voor België, waardoor Nederland is ingelopen. De forse 1-4 nederlaag van Feyenoord tegen Wolfsberger AC leek ook slecht nieuws te betekenen met het oog op de coëfficiëntenranglijst, aangezien Oostenrijk Nederland op de hielen zit. Wolfsberger AC en LASK Linz (4-3 zege op Ludogorets) pakten ieder 0,4 coëfficiëntpunt voor Oostenrijk, maar nederlagen van Red Bull Salzburg (3-2 nederlaag tegen Atlético Madrid) en Rapid Wien (1-0 tegen Molde) zorgen ervoor dat er niet wordt ingelopen op Nederland.

Achter Oostenrijk is het voor Nederland nog oppassen voor twee landen: Schotland en Oekraïne. Schotland heeft door de zege van Rangers (1-0 tegen Lech Poznan) en de remise van Celtic (2-2 tegen Lille OSC) de tiende plaats op de coëfficiëntenranglijst overgenomen van Oekraïne. Dat kende een teleurstellende speelronde, door een 0-0 gelijkspel van Shakhtar Donetsk tegen Internazionale, een 2-2 gelijkspel van Dynamo Kiev tegen Ferencvaros en 1-2 nederlaag van Zorya Luhansk tegen SC Braga.

De magere resultaten van de Oekraïense clubs betekenen goed nieuws voor Nederland. Over een jaar valt het seizoen 2016/17 (waarin Ajax de finale van de Europa League haalde) namelijk weg op de coëfficiëntenranglijst, waardoor Nederland volgens cijfers van Voetbal International op de lijst voor volgend seizoen virtueel de elfde plek bezet. Op deze lijst kan Nederland echter al snel een plek in de toptien veroveren, want de achterstand op Oekraïne bedraagt slechts 0,5 punt. Een plek in de top 10 is heilig, want daarmee krijgt de kampioen honderd procent zeker direct toegang tot de groepsfase van de Champions League. Voor het seizoen 2021/22 lijkt dit geen probleem, want Nederland heeft een plaats in de top tien van de coëfficiëntenranglijst momenteel stevig in handen.

De stand van zaken rond de tiende plaats van de coëfficiëntenranglijst:

6. Portugal 42.949 (+1.2) (3/5)

7. Rusland 37.215 (+0.2) (4/6)

8. België 34.300 (+0.6) (4/5)

9. Nederland 33.800 (+1.0) (4/5)

10. Oostenrijk 32.625 (+0.8) (4/5)

11. Schotland 30.125 (+0.6) (2/4)

12. Oekraïne 29.900 (+0.4) (3/5)

13. Turkije 28.900 (+0) (2/5)