Bosz en Bayer lijden in Europa League eerste nederlaag van seizoen

Bayer Leverkusen heeft donderdagavond de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Het team van trainer Peter Bosz ging in de tweede groepswedstrijd van de Europa League met 1-0 onderuit bij Slavia Praag. In de eerste zeven officiële duels werd vier keer gewonnen en driemaal geremiseerd. Bayer speelde in Praag ruim een uur met tien man na een rode kaart voor Karim Bellarabi.

In de eerste helft gebeurde er bar weinig rondom de doelgebieden van Ondrej Kolar en Lukas Hradecky, maar toch was er een spraakmakend moment na 22 minuten spelen. Na een counter van de Tsjechen sprintte Lukas Provod langs de zijlijn en gleed Bellarabi ietwat uit, waarna hij glijdend de benen van Provod raakte. De arbiter trok rood, tot ongeloof van de Duits international. De VAR ontbreekt echter in de groepsfase van de Europa League.

Na de rode kaart veranderde het speelbeeld compleet. Slavia Praag wist echter weinig raad met het balbezit en Bayer hield het achterin weliswaar potdicht maar kon aanvallend weinig meer betekenen. Na een uur spelen kreeg de thuisploeg een dot van een kans op de 1-0. Hradecky maakte een overtreding op invaller Peter Olayinka en de bal ging op de stip. De doelman maakte zijn fout echter meer dan goed: hij keerde de elfmetertrap van Nicolae Stanciu en had daarna ook een antwoord op diens rebound.

Slavia Praag kwam tien minuten voor het einde alsnog op 1-0. Na een scherpe corner van Stanciu was Olayinka sneller dan Aleksandar Dragovic en kopte hij de bal van dichtbij binnen. Bayer slaagde er niet in om de late tegentreffer weg te poetsen, mede omdat Nadiem Amiri een minuut voor het einde een goede kans verprutste.

Daley Sinkgraven moest net als vorige week genoegen nemen met een plaats op de bank. De Braziliaan Wendell krijgt van Bosz de voorkeur in de Europa League, terwijl de ex-Ajacied tot nu toe begon aan alle wedstrijden in de Bundesliga. Alle teams in Groep C (Bayer, Hapoel Beer Sheva, Slavia Praag en OGC Nice) hebben nu drie punten. De ploeg van Bosz speelt volgende week een uitduel met Hapoel Beer Sheva.