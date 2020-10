Gehavend PSV komt wereldgoal vanaf 56 meter in blessuretijd te boven

Donyell Malen heeft PSV in de allerlaatste seconden van de blessuretijd een overwinning op Omonia Nicosia bezorgd. De Eindhovenaren, gehavend door een hele reeks coronabesmettingen binnen de selectie, kwamen in de eerste helft nog op achterstand, door een wereldgoal van Jordi Gómez vanaf maar liefst 56 meter afstand. Malen poetste vlak voor rust de achterstand weg en verzorgde uiteindelijk in de absolute slotfase nog de winnende treffer, nadat PSV al in de tweede helft nog de nodige kansen had laten liggen. Gezien Granada en PAOK Saloniki tegelijkertijd met 0-0 gelijkspeelden, bezet de ploeg van trainer Roger Schmidt nu de tweede plaats in Groep E met drie punten uit twee wedstrijden.

Het was voor Schmidt andermaal puzzelen, daar hij nog steeds Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delangh moest missen wegens een positieve coronatest. Daarbij kwam nog eens dat Eran Zahavi en Jordan Teze wegens een eerdere coronabesmetting Cyprus niet in mochten, al kon laatstgenoemde nog op het laatste moment worden ingevlogen. Teze stond dan ook in de basis en vormde het centrale duo met Olivier Boscagli, terwijl Jorrit Hendrix de verrassende rechtsback was.

ZIEN OM TE GELOVEN! ?? PSV komt tegen Omonia Nicosia op achterstand door deze ONGELOFELIJKE vrije trap ? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 29 oktober 2020

Na wat speldenprikjes over en weer was de eerste goede kans na een kwartier spelen voor Noni Madueke, die de mogelijkheid kreeg om helemaal richting het strafschopgebied op te stomen en daar zijn schot gekraakt zag worden. Met 29 minuten spelen op de klok kwam de thuisploeg op voorsprong en dat gebeurde op ongelofelijke wijze. Na een overtreding van Jorrit Hendrix bleef de bal op een meter of vijf van de middenlijn op de helft van Omonia liggen. Terwijl de bal nog leek te rollen, besloot Jordi Gómez direct richting doel te schieten en het leer viel over PSV-doelman Yvon Mvogo heen in het doel. Scheidsrechter Donatas Rumsas had klaarblijkelijk geconstateerd dat de bal stil lag en keurde de treffer goed.

Het betekende direct een record, want er werd nog nooit in de geschiedenis van de Europa League van verder van 56 meter gescoord. PSV slaagde er echter in om nog voor rust de schade te repareren. Donyell Malen, die op Cyprus de aanvoerdersband droeg, was het fraaie eindstation van een aanval via Mario Götze en Madueke en tekende na veertig minuten spelen voor de 1-1. Nadat de eerste kans na rust dankzij een verkeerde terugspeelpass van Ryan Thomas nog voor de thuisploeg was, slaagde PSV er gedurende de eerste fase van de tweede helft in om de Cypriotische opponent terug te dringen.

Dat overwicht resulteerde in enkele goede kansen. Zo schoot Philipp Max maar net naast, terwijl ook Malen een mogelijkheid onbenut liet. Een minuut of twintig voor het einde mocht PSV tegelijkertijd van geluk spreken dat er geen achterstand op het scorebord kwam, toen Michal Duriš van dichtbij naast schoot. Direct daarna toonde PSV zich weer gevaarlijk met Mohamed Ihattaren, die de bal kreeg van Madueke en zijn schot vlak voor de lijn geblokt zag worden. In de slotfase waren er nog twee grote kansen voor PSV: Malen schoot niet raak na een fraaie actie, terwijl Ihattaren van dichtbij op Omonia-doelman Fabiano schoot. Het leek echter bij een gelijke stand te blijven, tot Malen in de tweede minuut van de blessuretijd vrij opdook in het strafschopgebied en raak schoot.