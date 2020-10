AZ schrikt niet van tegengoal in minuut 72 en wint ruim

AZ heeft donderdagavond de tweede zege in de Europa League geboekt. Een week na de verrassende 0-1 overwinning bij Napoli was het team van Arne Slot veel te sterk voor NK Rijeka, dat vorige week met 0-1 van Real Sociedad had verloren: 4-1. Zo bewees AZ wéér in Europa een voorsprong vast te kunnen houden, in tegenstelling tot in de Eredivisie. De Alkmaarders verdeelden de doelpuntenproductie evenredig over beide helften.

De start van AZ mocht er zijn: na zes minuten leidde een overtreding op Dani de Wit binnen het strafschopgebied tot een penalty. De elfmetertrap van Koopmeiners was overtuigend en bracht de Noord-Hollanders aan de leiding: 1-0. Een goede reflex van Marco Bizot voorkwam dat de captain niet veel later tot schlemiel uitgroeide. Hij werkte het leer ongelukkig richting eigen doel, waar Bizot de bal op fraaie wijze tot hoekschop verwerkte.

AZ verdubbelde na twintig minuten spelen de voordelige marge. Na een steekpass van Fredrik Midtsjö kwamt Albert Gudmundsson oog in oog met Ivan Nevistic, die geen antwoord heeft op de inzet van de IJslander in de linkerhoek: 2-0. In het restant van de eerste helft leek AZ het tempo een beetje terug te schroeven, daar de bezoekers in aanvallend opzicht ook amper iets konden uitrichten en zelfs niet één keer op doel schoten.

Het team van Slot had in de laatste minuten voor de pauze nog uitzicht op een derde treffer. Nevistic keerde een inzet van Jesper Karlsson vanaf de rand van het strafschopgebied en De Wit kwam centimeters tekort om voor de 3-0 te zorgen. Zes minuten na de onderbreking werd de voordelige marge alsnog uitgebreid. Karlsson speelde zich knap vrij en schoot de bal hard in de verre hoek achter Nevistic.

Na een uur spelen maakte Gudmundsson zijn tweede van de avond. Na een vlotte combinatie zette Koopmeiners vanaf links voor en zorgde de aanvaller voor de 4-0. Sandro Kulenovic verzorgde de 4-1 achttien minuten voor tijd, maar de thuisploeg gaf het duel niet uit handen. AZ gaat volgende week op bezoek bij Real Sociedad, dat tegelijkertijd thuis met 0-1 van Napoli verloor en nu net als de Italianen drie punten minder dan de Alkmaarders heeft.