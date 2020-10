PSV komt tegen Omonia op achterstand door wereldgoal van eigen helft

PSV is na 29 minuten spelen op achterstand gekomen in het Europa League-duel met Omonia Nicosia. Jordi Gómez tekende voor de openingstreffer, met een wereldgoal van eigen helft. Hij schoot vanaf eigen helft raak vanuit een vrije trap, nadat Jorrit Hendrix een overtreding beging. Ondanks dat de bal niet stil leek te liggen, telde het doelpunt gewoon. Inmiddels is PSV door een doelpunt van Donyell Malen weer op gelijke hoogte gekomen.