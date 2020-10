José Mourinho laat droom van Toby Alderweireld niet uitkomen

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond in de groepsfase van de Europa League laten verrassen. Royal Antwerp FC was met minimaal verschil te sterk voor het team van José Mourinho: 1-0. Steven Bergwijn startte aan de wedstrijd, maar werd in de rust reeds gewisseld. Op dat moment stond het al 1-0 voor de Belgen.

De winnende goal kwam op naam van Lior Rafaelov, die profiteerde van een blunder van Ben Davies. De verdediger liet zich aftroeven door Dieumerci Mbokani, die Davinson Sánchez te slim af was en de bal tijdig aan Rafaelov gaf: 1-0. De Londenaren kwamen in de eerste 45 minuten niet verder dan schoten van afstand, terwijl Antwerp goed verdedigde en optimaal profiteerde van een misstap van Davies.

In de tweede helft was niet Tottenham maar Antwerp dichter bij een doelpunt. Mbokani en Pieter Gerkens lieten na om de thuisploeg in veilige haven te schieten. Tottenham won vorige week met 3-0 van LASK Linz en blijft op drie punten staan in Groep J staan. Over een week wacht een uitduel met Ludogorets, dat donderdagavond ondanks drie doelpunten van Elvis Manu tegelijkertijd met 4-3 van LASK verloor.

Voor Alderweireld ging donderdagavond overigens een droom niet in vervulling, of wellicht half. De verdediger gaat immers door het leven met de kathedraal van Antwerp op zijn voorarm getatoeëerd, maar een officiële wedstrijd op Antwerpse bodem speelde hij nog nooit. Donderdagavond begon hij op de bank en Mourinho koos uiteindelijk voor vijf andere spelers om in te vallen.

“Ik ben nu blij dat Antwerp het zo goed doet”, vertelde Alderweireld daags voor de ontmoeting in gesprek met Het Nieuwsblad. “Als je dat stadion hier ziet, echt mooi. Het Antwerps voetbal leeft weer. En dat is goed voor het Belgisch voetbal.” Door de corona-maatregelen was er geen publiek toegestaan. “En dat is echt bijzonder jammer”, zei de Antwerpernaar al. “Mijn broers en moeder wonen in Ekeren en Merksem. Dat is gewoon op tien minuutjes van dit stadion. En ik zal ze niet eens kunnen ontmoeten. Nu speel ik eens in Antwerpen en mogen ze niet komen kijken.”