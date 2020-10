Feyenoord beleeft door arbiter Srdan Jovanovic dramatische avond

Feyenoord heeft donderdag een dramatische avond beleefd tijdens het Europa League-duel met Wolfsberger AC. De Rotterdammers gingen in de eigen Kuip met 1-4 onderuit tegen de Oostenrijkers. Scheidsrechter Srdan Jovanovic nam een hoofdrol voor zijn rekening, want de Servische leidsman deelde maar liefst drie strafschoppen in het voordeel van Wolfsberger uit. Feyenoord zakt door de nederlaag naar de laatste plaats in Groep K met één punt uit twee wedstrijden, daar CSKA Moskou en Dinamo Zagreb tegelijkertijd met 0-0 gelijkspeelden.

Trainer Dick Advocaat besloot zijn formatie om te gooien wegens de speelstijl van Wolfsberger en koos voor een 4-4-2-systeem, waarin Mark Diemers een linie zakte en Lustharel Geertruida de afwezige João Carlos Teixeira verving. De Rotterdammers kenden echter een dramatische start, want al na drie minuten stond de 0-1 op het scorebord. Eric Botteghin, die de geschorste Marcos Senesi verving, vloerde Christopher Wernitznig, waarna scheidsrechter Jovanovic de bal op de stip legde. Michael Liendl zette vanaf elf meter de openingstreffer op het scorebord.

Eric Botteghin heeft voor het eerst in zeven weken een basisplaats, maar zit er nog niet zo lekker in... ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 29 oktober 2020

Nog geen tien minuten later legde Jovanovic de bal wéér op de stip. Bart Nieuwkoop toucheerde Wernitznig, die gewillig naar de grond ging en daarvoor een strafschop kreeg. Andermaal verschalkte Liendl Feyenoord-doelman Justin Bijlow vanaf de stip: 0-2. Feyenoord had in de eerste helft moeite om tot grote kansen te komen, maar Steven Berghuis en Bryan Linssen kregen wel degelijk mogelijkheden om de Rotterdammers voor rust nog terug in de wedstrijd te brengen. Toch slaagde Feyenoord er voor het eerst sinds 25 februari 2018 (destijds tegen PSV) niet om in de eerste helft van een thuiswedstrijd minimaal één schot op doel te leveren.

Snel na rust kwam Feyenoord wél terug in de wedstrijd, toen een voorzet van invaller Luciano Narsingh voor de voeten viel van Berghuis en hij met een hard schot Wolfsberger-doelman Alexander Kofler verschalkte. Het bleek het startschot voor een hele reeks grote kansen, want Feyenoord had in de fase na de aansluitingstreffer eigenlijk op gelijke hoogte moeten komen. Linssen schoot in kansrijke positie op Kofler en Geertruida raakte vervolgens de paal. Laatstgenoemde kreeg kort daarna ook de kans om raak te koppen, maar hij schampte de bal. Nadat Linssen met het hoofd ook een vierde grote kans onbenut liet, was het aan de andere kant raak.

Feyenoord Rotterdam - Wolfsberger AC na twaalf minuten spelen... ?????? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 29 oktober 2020

De ingevallen Kai Stratznig kon vrij door richting Bijlow, die aanvankelijk nog redding bracht. De bal viel daarna echter voor de voeten van Liendl, die zijn derde treffer van de avond aantekende. Een dramatische avond was voor Feyenoord compleet toen Jovanovic met 66 minuten op de klok een vierde strafschop uitdeelde. Bijlow bokste de bal weg na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Dejan Joveljic, maar maakte daarbij volgens de leidsman een overtreding. Joveljic benutte het buitenkansje zelf en bepaalde de eindstand daarmee naar later bleek op 1-4. Feyenoord slaagde er namelijk niet meer in om de Oostenrijkse defensie in het slot van het duel te verschalken.