Verrassende positie voor Jorrit Hendrix tegen Omonia Nicosia

Jordan Teze staat donderdagavond bij PSV aan de aftrap tijdens het Europa League-duel met Omonia Nicosia. De verdediger mocht aanvankelijk Cyprus niet in na zijn recente positieve coronatest, maar werd op het laatste moment door de Eindhovenaren met een privéjet ingevlogen. Verder heeft trainer Roger Schmidt een verrassende positie in petto voor Jorrit Hendrix, want hij speelt in de Cypriotische hoofdstad als rechtsback.

Het was andermaal puzzelen voor Schmidt, want woensdag kreeg hij er nog eens een coronageval bij. Na Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delangh legde ook Nick Viergever deze week een positieve coronatest af. Daar kwam nog eens bovenop dat Eran Zahavi en Teze Cyprus niet in mochten van de lokale autoriteiten, omdat zij eerder deze maand het coronavirus onder de leden hadden. Uiteindelijk heeft PSV er nog voor kunnen zorgen dat Teze donderdagmiddag alsnog met een privéjet kon afreizen naar Nicosia.

Teze heeft dan ook een basisplaats gekregen bij PSV, waar hij voor doelman Yvon Mvogo samen met Olivier Boscagli het centrale duo vormt. Zoals de UEFA de opstellingen publiceert, lijkt Hendrix de rechtsback te zijn, terwijl Philipp Max aan de andere kant als linkerverdediger speelt. Mario Götze heeft ook andermaal een basisplaats bij de Eindhovenaren en vormt het middenveld samen met Ibrahim Sangaré, Ryan Thomas en Mohamed Ihattaren.

Mauro Júnior zit dit seizoen pas voor de tweede keer op de reservebank, nadat hij ook in de tweede competitiewedstrijd tegen FC Emmen (2-1 zege) buiten de basiself bleef. In de aanval vormen Noni Madueke en Donyell Malen een duo. Laatstgenoemde draagt voor het eerst de aanvoerdersband, zo meldt Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink. Naast aanwinst Adrian Fein en Mauro heeft Schmidt praktisch alleen maar jeugdspelers op de reservebank zitten.

Opstelling PSV: Mvogo; Hendrix, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Thomas, Götze, Ihattaren; Malen en Madueke.