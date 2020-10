Nog meer slecht nieuws voor Ronald Koeman uit ziekenboeg Barcelona

Ronald Koeman heeft voorlopig maar twee centrale verdedigers tot zijn beschikking bij Barcelona: Gerard Piqué en Clément Lenglet. De Spaanse topclub meldt donderdagavond via de officiële kanalen dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat Ronald Araújo met een blessure aan de hamstrings kampt. Spaanse media gaan ervan uit dat de 21-jarige verdediger uit Uruguay drie tot vier weken niet inzetbaar zal zijn.

Araújo liet zich woensdag in de rust van de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (0-2 winst) vervangen door Sergio Busquets, die vervolgens in het 4-2-3-1-systeem een duo met Miralem Pjanic vormde. Frenkie de Jong zakte een linie en nam plaats naast Lenglet. In het verleden speelde de Nederlander bij Ajax al als inschuivende verdediger, al genoot dat niet zijn voorkeur. De media in Spanje deelden na de wedstrijd in Turijn desalniettemin complimenten uit aan de Oranje-international.

Koeman kan ook geen beroep doen op Óscar Mingueza. De verdediger van Barcelona B liep afgelopen weekeinde een bovenbeenblessure op en is minimaal twee weken uit de roulatie. Dat betekent dat de Nederlander alleen nog Santi Ramos Mingo, een achttienjarige verdediger uit Argentinië, achter de hand heeft voor de duels in LaLiga. Samuel Umtiti is nog altijd revaliderend van een blessure en komt sowieso niet in de plannen van de Nederlander voor. In het komende duel in de Champions League zal Koeman mogelijk een plan B achter de hand moeten hebben, bijvoorbeeld De Jong als inschuivende verdediger, als er iets met Piqué of Lenglet gebeurt.

Araújo, die dit seizoen vijf wedstrijden speelde, mist zodoende de komende duels met Deportivo Alavés, Dynamo Kiev en Real Betis. Na een interlandperiode van bijna twee weken, waarin hij ook niet voor zijn land kan uitkomen, wacht op 21 november de topper tegen Atlético Madrid. Het is de vraag of het duel in het Wanda Metropolitano nog te vroeg zal komen voor de verdediger. Over de ernst van de blessure van Philippe Coutinho, die al niet van de partij was tegen Juventus, is nog geen duidelijkheid.