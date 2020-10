PSV uit bij UEFA ongenoegen over gang van zaken op Cyprus

PSV heeft met een formele brief bij de UEFA melding gemaakt van de handelswijze van de Cypriotische autoriteiten. Eran Zahavi en Jordan Teze werden in eerste instantie de toegang tot Cyprus ontzegd, al is laatstgenoemde nu alsnog naar het eiland gereisd om met de Eindhovenaren de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia te spelen. De Telegraaf schrijft dat het in de strijd met de ‘alom geldende en aanvaarde regels’ van de UEFA is dat het duel alsnog op Cyprus gespeeld wordt.

Zahavi en Teze werden in de afgelopen tijd allebei positief getest op het coronavirus, maar kunnen inmiddels weer deel uitmaken van de selectie van PSV en mogen ook van de UEFA weer spelen. Personen die eerder deze maand positief zijn getest, worden echter niet toegelaten op Cyprus. Het voorbije etmaal werkte PSV er hard aan om de spelers alsnog speelgerechtigd te krijgen. De club probeerde in samenwerking met de UEFA een uitzonderingspositie te creëren voor Zahavi en Teze. Zowel PSV als de UEFA werd dinsdag pas op de hoogte gebracht van de opstelling van de Cyprioten. De Eindhovenaren slaagden er echter niet om de lokale autoriteiten te overrulen.

De Telegraaf beantwoordt de vraag waarom een club mag deelnemen aan een Europees clubtoernooi, terwijl er niet aan de vereisten van de lokale autoriteiten kan worden voldaan. De regels van de UEFA schrijven voor dat de thuisspelende ploeg zorg kan dragen voor een alternatieve speellocatie, mits er niet voldaan kan worden aan de restricties van de lokale autoriteiten. Als dit niet gefaciliteerd kan worden, volgt er een reglementaire 0-3 nederlaag. Dit is uiteindelijk nooit aan de orde geweest.

Er werd door de Cypriotische autoriteiten in eerste instantie gedreigd met een quarantaineperiode van tien dagen, als Teze en Zahavi direct waren meegevlogen met de selectie van PSV. De Eindhovenaren hebben besloten om volgens de richtlijnen te handelen en hebben Teze uiteindelijk op eigen kosten met een privéjet naar Cyprus kunnen krijgen. De Telegraaf stelt dat ‘de gang van zaken binnen de Europese clubtoernooien’ door het op deze manier naleven van de regels ‘vogelvrij’ verklaard is, omdat de lokale autoriteiten Europese duels zo kunnen beïnvloeden.

Bovendien zijn de huidige regels in samenspraak met de clubs en autoriteiten opgesteld, om zodoende tot een zo eerlijk mogelijk competitieverloop te komen. Daar is in dit geval geen sprake van, omdat PSV op bezoek bij Omonia Nicosia Zahavi moet missen. Om die reden willen de Eindhovenaren de situatie voorleggen aan de UEFA en er wordt gesteld dat het ‘bijna een utopie is dat de Europese voetbalbond de situatie geruisloos voorbij laat gaan’.