EA moet blijven vrezen voor megaboete wegens illegaal gokelement in FIFA

Electronic Arts (EA) gaat opnieuw in beroep tegen een door de Kansspelautoriteit opgelegde dwangsom, die donderdag door de rechter werd overgenomen. De toezichthouder op de markt voor de kansspelen wil dat het verslavende gokelement uit FIFA 21 gehaald gaat worden. De Kansspelautoriteit heeft een probleem met de zogenaamde loot boxes, digitale aankopen waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is. In het geval van FIFA gaat het dan om de packs voor Ultimate Team, wat een vermeende betaalde vorm van online gokken is.

“Er is geen invloed uit te oefenen op welke spelers er uit de packs komen', aldus de Kansspelautoriteit. Omdat spelers soms een hoge waarde hebben en er tevens de mogelijkheid is spelers te verhandelen, is er sprake van een overtreding van de Wet op de kansspelen”, zo liet de Kansspelautoriteit eerder weten. In 2018 heeft de Kansspelautoriteit besloten dat loot boxen in bepaalde games aangemerkt kunnen worden als een illegaal kansspel.

In 2019 heeft de Kansspelautoriteit twee dochterbedrijven van EA hiervoor een dwangsom van 250.000 euro per week met een maximum van 5 miljoen euro opgelegd. Dit vanwege het overtreden van de Wet op de kansspelen, omdat elementen in FIFA kunnen leiden tot een kansspelverslaving. Deze boete blijft oplopen zolang de loot boxen worden aangeboden en omdat deze is uitgedeeld aan twee bedrijven, kan het zijn dat er totaal tien miljoen euro betaald dient te worden.

EA besloot desondanks om FIFA niet aan te passen, waardoor het mogelijk verslavende element nog steeds aanwezig is. Spelers kunnen nog steeds met echt geld packs voor Ultimate Team aanschaffen, zonder dat ze de inhoud weten. De voetballers die in de loot boxes zitten, verschillen in waarde en daardoor kan de uitkomst worden gezien als prijs. Bovendien kunnen de spelers en pakjes verhandeld worden, waardoor de Kansspelautoriteit nog steeds van mening is dat de Wet op kansspelen wordt overtreden.

Er werden door EA bezwaren aangevoerd waarom dit niet het geval is, maar dit is donderdag door de rechter in Den Hag ongegrond verklaard. Als men een boete van de Kansspelautoriteit wil voorkomen, moeten de loot boxen binnen drie weken 'onklaar' worden gemaakt. EA laat het er echter nog niet bij zitten. “FIFA en de FIFA Ultimate Team modus worden al jarenlang door spelers van over de hele wereld met veel plezier gespeeld. Daarom zijn we teleurgesteld over de beslissing die vandaag is genomen en de mogelijke impact hiervan op de Nederlandse spelers”, zegt Raoul van Wijk namens EA in een statement.

“We zijn niet van mening dat onze producten en diensten op enige wijze in strijd zijn met de gokwetten. We gaan tegen deze beslissing in beroep en proberen een situatie te voorkomen die impact heeft op de mogelijkheden van Nederlandse spelers om FIFA Ultimate Team volledig te spelen”, gaat Van Wijk verder. Het eventueel stoppen met loot boxen zou EA een fors deel van de omzet kosten. “We staan nog steeds open voor gesprekken met de Nederlandse Kansspelautoriteit en andere stakeholders om hun zorgen te begrijpen en oplossingen te zoeken om deze aan te pakken.”