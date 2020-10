‘Franzie’ Bazoer: ‘Ik ben lief, aardig, zacht en ja, ik heb ook emoties’

Riechedly Bazoer heeft het uitstekend naar zijn zin bij Vitesse. De 24-jarige middenvelder verhuisde onder de nieuwe trainer Thomas Letsch naar de vijfmansachterhoede, een rol die hem uitstekend blijkt te liggen. Vitesse kreeg pas drie tegendoelpunten en staat verrassend op de tweede plek in de Eredivisie. "Haha, sommigen noemen me inderdaad al Franzie", lacht Bazoer tegenover Voetbal International om de verwijzing naar Franz Beckenbauer, die bekend stond om zijn opbouwende kwaliteiten.

"Dat heeft meer met de positie te maken natuurlijk", vervolgt hij. "Ik moet zeggen dat het nu wel lekker gaat, als team draaien we heel goed. Daar begint alles mee. De trainer geeft me veel vertrouwen en verantwoordelijkheid, en dat probeer ik te tonen op het veld. Nee, ik ben allesbehalve nonchalant. Als ik op bepaalde posities een foutje maak, kan hij meteen hangen."

Bazoer ziet zichzelf nog altijd niet als pure verdediger. "Iedereen zegt dat ik echt als centrale verdediger speel, maar ik zie mezelf hier nu meer als een teruggetrokken middenvelder. In die zone ben ik veel te vinden. Ik moet nu de opbouw verzorgen en dit is een totaal ander verhaal dan dat je met twee centrale verdedigers speelt. Ik ben gewoon een heel ver ingezakte verdedigende middenvelder. Of je het nu 5-3-2 noemt of 3-5-2, het is maar hoe je het bekijkt."

De aanvallende filosofie van Letsch past uitstekend bij Bazoer. "Wij vallen graag en zo veel mogelijk aan en de trainer wil dat dat bij mij begint. Dat vertrouwen is heerlijk. Hij zit er soms erg kort op, maar laat me tegelijkertijd ook vrij. Daar voel ik me prettig bij. Ik mág geen risico nemen, nee, hij wíl dat. Té veel risico kan dodelijk zijn, daar hamert hij wel op bij mij. Dat ik wel moet weten waar op het veld en wanneer ik wat doe. Ik heb zoveel zelfvertrouwen, omdat ik weet dat ik me overal uit kan voetballen. Maar soms moet ik de bal gewoon even over de zijlijn passen."

Dat Bazoer in het verleden bij PSV en Ajax niet helemaal geslaagd is, wijt hij ook aan zichzelf. "Ik heb juist heel veel hulp gehad. Ook bij PSV was het meteen warm, bij Ajax was er gelijk een plan. Dan kom je in de spotlights. De media hebben een bepaald beeld van me gecreëerd. Mensen om me heen weten dat dat helemaal niet klopt. Hoe dat komt? Doordat er wat incidenten zijn geweest en dan worden er heel snel conclusies getrokken. Die zijn vaak negatief." Zelf omschrijft de zesvoudig Oranje-international zich liever zo: "Ik ben lief, aardig, zacht en ja, ik heb ook emoties. Als je bij mij over de schreef gaat, komt de straat in me boven, dan is het bij mij: Tot hier en niet verder."