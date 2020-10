Coronacrisis noopt KNVB tot uitstellen loting tweede ronde TOTO KNVB Beker

De loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker, oorspronkelijk gepland voor zaterdag 31 oktober, is tot nader order uitgesteld, zo laat de KNVB donderdagmiddag weten in een persbericht op de website. Een nieuwe datum voor de lotingsceremonie zal op een later tijdstip wereldkundig worden gemaakt. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is er de nodige onzekerheid ontstaan over het verdere verloop van het nationale bekertoernooi.

"Doordat het amateurvoetbal momenteel stilligt en het vanwege de coronamaatregelen van de overheid nog niet zeker is wanneer het weer wordt hervat, weten de amateurclubs die zich hebben geplaatst voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker nog niet of ze aan het verdere verloop van het toernooi kunnen deelnemen", zo laat de voetbalbond weten in het statement van donderdag. In een eerder stadium werden alle duels in de eerste ronde waar amateurclubs bij zijn betrokken verplaatst van eind oktober naar 1 en 2 december.

In totaal nemen 26 amateurclubs dit seizoen deel aan de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ, de eerste vier ploegen van de vorig seizoen stilgelegde Eredivisie, stromen later pas in. Eerder deze week wisten Excelsior, Go Ahead Eagles, De Graafschap, VVV-Venlo, sc Heerenveen, FC Utrecht, ADO Den Haag, SC Cambuur, FC Emmen, Heracles Almelo en Fortuna Sittard zich al te plaatsen voor de tweede ronde, waarvan de loting zaterdag rechtstreeks door FOX Sports zou worden uitgezonden. Door ingrijpen van de KNVB zal dit op een later tijdstip plaatsvinden.