Advocaat kiest voor verstevigd middenveld tegen Wolfsberger AC

Trainer Dick Advocaat heeft de opstelling van Feyenoord vrijgegeven voor de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen Wolfsberger AC. Er is in De Kuip een basisplaats op het middenveld voor Lutsharel Geertruida, die normaal gesproken als verdediger speelt. Eric Botteghin vervangt centraal achterin de geschorste Marcos Senesi. Het eerste fluitsignaal in Rotterdam-Zuid klinkt om 18.55 uur.

Feyenoord kan tegen Wolfsberger AC niet beschikken over Nicolai Jörgensen, Robert Bozenik en João Carlos Teixeira, die allemaal met blessures kampen. Door de personele problemen is Bryan Linssen opnieuw de spits. De van Vitesse overgekomen aanvaller krijgt de voorkeur boven Luciano Narsingh, die door sommige media in de basis werd verwacht.

Doelman Justin Bijlow vindt voor zich een viermansdefensie, die bestaat uit Bart Nieuwkoop, Botteghin, Uros Spajic en Ridgeciano Haps. Met het opstellen van Geertruida als vervanger van Teixeira bouwt Advocaat enige zekerheid in op het middenveld. De oefenmeester heeft ervoor gekozen om aan te treden met een viermansmiddenveld, vanwege de formatie van de tegenstander. Mark Diemers schuift terug en vormt samen met Geertruida en Jens Toornstra en Orkun Kökcü het middenveld. Steven Berghuis en Linssen vormen het spitsenduo.

Advocaat sprak de hoop uit dat Texeira binnen tien dagen terugkeert op het trainingsveld. Jörgensen en Bozenik zijn normaal gesproken langer uit de roulatie bij de Rotterdamse club. Feyenoord hield een punt over aan het bezoek aan Dinamo Zagreb (0-0) van vorige week donderdag. De opponent uit Oostenrijk speelde op eigen veld gelijk tegen CSKA Moskou: 1-1. Feyenoord mist ook de langdurig geblesseerde Sven van Beek, Luis Sinisterra en Leroy Fer.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Botteghin, Spajic, Haps; Toornstra, Geertruida, Kökcü; Berghuis, Linssen, Diemers