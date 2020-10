Balotelli gewaarschuwd: ‘Dat geldt alleen voor Zlatan Ibrahimovic niet’

Mario Balotelli is clubloos na zijn vertrek bij het uit de Serie A gedegradeerde Brescia afgelopen zomer. Roberto Mancini vindt de huidige situatie omtrent de dertigjarige aanvaller zorgwekkend. De Italiaanse bondscoach hoopt dat Balotelli op termijn een nieuwe kans krijgt om zich te bewijzen en Mancini verwijst in dat kader onder meer naar de succesvolle loopbaan van de inmiddels 39-jarige Zlatan Ibrahimovic.

"Ik heb medelijden met hem", verzucht Mancini, die met Balotelli samenwerkte bij Manchester City, in gesprek met SportLab. "Hij zou, nu hij dertig jaar oud is, op de toppen van zijn kunnen als speler moeten zijn. Het doet me pijn dat hij in deze situatie verkeert en geen nieuwe club kan vinden. Mario heeft het de afgelopen jaren duidelijk niet goed gedaan." Een Balotelli in vorm zou een international kunnen zijn. "'Met zijn technische bagage zou hij bruikbaar zijn in de nationale ploeg. Ik heb altijd de hoop dat er iets gebeurt met hem. Ik houd van hem, ik zag Mario als kind al spelen."

'Jullie zijn geen Zlatan, dus daag het coronavirus niet uit'

Mancini weigert dan ook om Balotelli nu al af te schrijven als profvoetballer. "Het voetbal biedt bepaalde mensen altijd een hand, dat kan het probleem niet zijn. Een jongen moet het besef hebben dat hij zich gelukkig mag prijzen. Je hobby wordt je werk als kind, maak er dan ook iets moois van. De carrière van een voetballer is kort, al geldt dat alleen voor Zlatan Ibrahimovic niet", zo besluit Mancini zijn relaas.

Balotelli kwam slechts één seizoen in actie voor Brescia en de excentrieke aanvaller sloot de tumultues verlopen jaargang af met vijf doelpunten in negentien wedstrijden. Ondanks een doorlopend contract zette de degradant een punt achter de samenwerking met de spits. Balotelli stond eerder in zijn loopbaan onder contract bij onder meer Liverpool, AC Milan en OGC Nice.