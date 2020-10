Koeman moet vrezen: presidentsfavoriet wil stunten met komst Guardiola

Als het aan de Catalaanse ondernemer Víctor Font ligt, keert Josep Guardiola deze zomer terug als trainer van Barcelona. De presidentskandidaat, die favoriet is in de peilingen, kondigt grootse plannen aan voor de Spaanse grootmacht. Naast de huidige manager van Manchester City wil Font de oud-sterspelers Xavi, Andrès Iniesta en Carles Puyol een functie binnen Barcelona geven.

Deze week kondigde Josep Maria Bartomeu aan voortijdig af te treden als president van Barcelona. Bartomeu houdt de eer aan zichzelf, nadat de socios van Barcelona een referendum over zijn aanblijven afdwongen. De president stelde in de zomer nog Ronald Koeman aan als nieuwe trainer van de club. In maart volgen de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter van Barça. Met de wisseling van de wacht op komst moet Koeman, die voor twee seizoenen tekende, nu al vrezen voor zijn positie.

Het is al langer bekend dat Font in Xavi de potentiële nieuwe trainer van Barcelona ziet. Voor het eerst noemt de presidentskandidaat nu ook de naam van Guardiola. Font is aanhanger van de filosofie van Johan Cruijff, die inhoudt dat oud-spelers belangrijke functies binnen de club bekleden. "Guardiola, Xavi, Iniesta en Puyol zijn legendes die van Barcelona houden, maar niet voor de club werken", zegt Font in gesprek met Sky Sports. "We moeten ze terughalen om de Champions League weer te kunnen winnen."

Ronald Koeman: 'Denk niet dat vertrek Josep Maria Bartomeu invloed heeft op mijn positie'

Font houdt daarmee ook rekening met de wensen van sterspeler Lionel Messi. De 33-jarige Argentijn heeft aangekondigd na dit seizoen te willen vertrekken, maar Font hoopt hem over te halen langer te blijven. "Wat Messi nodig heeft is een elftal dat sterk genoeg is om de Champions League te winnen. Ik twijfel er niet aan dat als ik verkozen word, Messi bij Barcelona zal blijven."

Barcelona staat de komende seizoenen voor de uitdaging om het elftal te verjongen, weet Font. "Het vervangen van de beste generatie die de voetbalwereld ooit heeft gezien is een grote uitdaging", aldus Font. "Zeker in een tijd waarin de concurrentie hevig is en veel clubs in handen zijn van zeer machtige eigenaren. Barcelona heeft ook een aanzienlijke investering nodig om het stadion te herbouwen en dat alles in een wereld die is getroffen door een van de ergste crises ooit. Het is duidelijk dat we een zeer solide plan nodig hebben om deze uitdagingen aan te gaan en daar hebben we de afgelopen jaren aan gewerkt."

Inmiddels hebben zich vijf kandidaten officieel gemeld om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Kandidaten moeten meer dan 2.257 handtekeningen van medestanders overleggen, plus een waarborgsom van 125 miljoen euro. Naast Font dingen Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito en Lluís Fernández Alà mee naar het presidentschap. Nog vier anderen, onder wie oud-president Joan Laporta, zetten momenteel de laatste stappen om eveneens deel te nemen aan de verkiezingen.