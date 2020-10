Chelsea-supporters stemmen op Twitter zeer positief over optreden Ziyech

Hakim Ziyech luisterde zijn basisdebuut bij Chelsea woensdagavond op met een doelpunt. Mede door de treffer van de aanvallende middenvelder werd FK Krasnodar met ruime cijfers (0-4) verslagen in de groepsfase van de Champions League. Als beloning is Ziyech met een ruime voorsprong verkozen tot Man of the Match door de supporters van Chelsea, die steeds entousiaster worden over de kwaliteiten van de international van Marokko.

Op Twitter werd na afloop van het duel met FK Krasnodar in het miljardenbal een poll uitgeschreven door Chelsea, met Ziyech als duidelijke winnaar. De miljoenenaanwinst van afgelopen zomer ontving in totaal 59,3 procent van de stemmen. De overige kanshebbers Timo Werner (18,7 procent), Kai Havertz (14,2 procent) en Kurt Zouma (7,9 procent) bleven bij de verkiezing ver achter bij Ziyech. In totaal brachten 147.417 mensen hun stem uit.

Who was your man of the match? ??#KRACHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 28, 2020

In de Engelse media werd Ziyech eveneens overladen met complimenten. The Sun rept over een instant masterclass en de middenvelder ontvangt voor zijn optreden in Rusland een 9 als rapportcijfer. The Telegraph omschrijft de bijdrage van de voormalig Ajacied als 'briljant'. The Guardian komt met de term outstanding op de proppen, terwijl de London Evening Standard een 8 geeft aan Ziyech, het hoogste cijfer van alle spelers.

Het optimisme in de Engelse kranten staat niet op zichzelf, want ook manager Frank Lampard is blij met de aanwezigheid van Ziyech. "Hij leverde veel kwaliteit, rust in zijn spel en een dikverdiend doelpunt. Ik vind dat hij heel, heel goed heeft gespeeld als je bedenkt dat hij sinds maart, toen de Nederlandse competitie werd stopgezet, geen wedstrijd meer heeft gespeeld als basisspeler", zo liet de coach van Chelsea na afloop optekenen in de Engelse pers.

GOALLL HAKIM ZIYECH??? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020