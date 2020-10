Ibrahimovic komt met indirecte boodschap aan Ronaldo: ‘Jij bent geen Zlatan’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ibrahimovic komt op Instagram nogmaals terug op zijn eerdere coronabesmetting in september. De 39-jarige topschutter van AC Milan heeft een boodschap voor zijn volgers over het virus: "Het virus daagde me uit en ik heb gewonnen", laat Ibrahimovic in vloeiend Italiaans weten in een videoboodschap. "Maar jij bent geen Zlatan, daag het virus niet uit. Gebruik je hoofd, respecteer de regels: afstand houden en mondkapjes op, altijd. We zullen winnen!"

Het bericht van Ibrahimovic zou kunnen worden uitgelegd als een indirecte reactie op Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde is al weken besmet met het coronavirus en miste daardoor al vier wedstrijden van Juventus. Ronaldo voelt zich echter topfit en begrijpt niet waarom hij positief blijft testen. "De pcr-coronatest is bullshit!", schreef Ronaldo woensdag uit frustratie volledig in hoofdletters op zijn eigen Instagram-account.