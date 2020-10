‘Real Madrid wil veelbesproken tweetal inzetten bij deal met Juventus’

Paulo Dybala is wederom op de radar verschenen van Real Madrid, zo weet AS donderdag te melden. Trainer Zinédine Zidane is naar verluidt behoorlijk gecharmeerd van de aanvaller, wiens contract bij Juventus nog twee jaar doorloopt. Real zou bereid zijn om Isco en Vinícius Júnior te betrekken in een eventuele deal met La Vecchia Signora voor Dybala.

De clubleiding van Juventus wil Dybala niet zomaar laten gaan en de Italiaanse kampioen hoopt de Argentijn te kunnen verleiden tot het tekenen van een nieuw contract in Turijn. Desondanks leeft bij de Koninklijke de hoop dat er een deal kan worden gesloten met Juventus. Dybala zou bij Real kunnen rekenen op een gegarandeerde basisplaats, zo klinkt het. In augustus meldde Sport Mediaset nog dat de Spanjaarden honderd miljoen euro overhadden voor de 26-jarige aanvaller, met Isco en Toni Kroos als mogelijke ruilobjecten.

Dit is zó schaamteloos... ?? Karim Benzema tegen Ferland Mendy OVER Vinícíus Júnior, die gewoon achter hem loopt. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

Volgens onder meer AS is Zidane van plan om de selectie van Real in te krimpen. Met name Isco en Vinícius Júnior staan op de nominatie om het Santiago Bernabéu te verlaten. Beide spelers kwamen afgelopen week op een negatieve manier in het nieuws. Een camera van Movistar legde vast hij Isco tijdens het uitduel met Barcelona (1-3) klaagde over het wisselbeleid van Zidane. Uit beelden vanuit de spelerstunnel werd duidelijk dat Karim Benzema zijn ploeggenoten adviseerde om Vinícius Júnior niet meer aan te spelen in de tweede helft van het Champions League-duel met Borussia Mönchengladbach (2-2).

Juventus-trainer Andrea Pirlo heeft in het verleden al eens verklaard een liefhebber te zijn van Isco, die in Madrid beschikt over een contract tot medio 2022. Real hoopt dat het inzetten van de middenvelder én Vinícius Júnior er toe zal leiden dat Manchester United en Chelsea worden afgetroefd in de strijd om de handtekening van Dybala.