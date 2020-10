Van Gaal had aandeel in verrassende Eredivisie-transfer: ‘Louis was positief’

Bruno Martins Indi verraste op de allerlaatste dag van de transferwindow door terug te keren in de Eredivisie. De 28-jarige centrumverdediger was op een dood spoor beland bij Stoke City en koos voor een verhuurperiode bij AZ. Martins Indi won vooraf informatie in over zijn nieuwe werkgever bij Louis van Gaal, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij het Nederlands elftal.

"We hebben contact met elkaar gehad voordat ik de knoop doorhakte", zegt de mandekker tegenover Voetbal International. Martins Indi had onder bondscoach Van Gaal een basisplaats op het WK in 2014. De 34-voudig Oranje-international speelde in acht van de negen wedstrijden op het eindtoernooi mee en droeg daarin bij aan de derde plaats die Nederland behaalde. Van Gaal was tussen 2005 en 2009 verder succesvol actief als trainer van AZ, de club waarmee hij in zijn laatste seizoen landskampioen werd.

"Van Gaal was positief over AZ", vertelt Martins Indi, die dit seizoen bij Stoke City regelmatig geen onderdeel meer uitmaakte van de wedstrijdselectie. "We hadden destijds bij Oranje een goede klik en dat is altijd zo gebleven. Het is sowieso heel leerzaam om met Van Gaal over voetbal te praten. Hij vond de speelwijze en de ambities van AZ goed bij mij passen en andersom. In een talentvol team waar ik mijn ervaring kan overdragen."

Martins Indi was begin oktober bang om in de vergetelheid te raken en koos met een huurtransfer naar AZ eieren voor zijn geld. "Ik zei tegen mezelf: Bruno, je bent pas 28 jaar, op deze manier mag het niet eindigen. Ik wilde mezelf weer hoge doelen stellen, de standaard moest weer omhoog. Ik wilde weer genieten van voetballen op het niveau waar ik het best tot mijn recht kom."

Zijn verleden bij Feyenoord, waar hij tussen 2010 en 2014 voor de hoofdmacht uitkwam, speelde geen rol. "Ik heb geen rekening gehouden met mijn gevoelens richting Feyenoord. Zo stond ik er al een tijdje in: bij mijn volgende keuze wilde ik het verleden en sentimenten geen rol laten spelen. Het ging mij echt om een club en een voetbalstijl die op dit moment in mijn carrière bij me past. Het huidige AZ staat voor combinatievoetbal, aanvallend en dominant ingesteld. Dat past goed bij mij. Maar het was leuk Ron Vlaar en Jordy Clasie weer te begroeten. Die ken ik niet alleen van Feyenoord, we hebben ook bij Oranje mooie tijden meegemaakt."

Martins Indi heeft nog altijd hoop terug te keren in het Nederlands elftal. Zijn laatste interland dateert van 4 juni 2017 tegen Ivoorkust (5-0 oefenzege). "Waarom niet? Het was logisch dat ik de laatste jaren uit beeld raakte, toen ik in het Championship in Engeland speelde. In diezelfde tijd stonden andere jongens op, zeker ook centraal achterin. Maar hun ontwikkeling wil niet zeggen dat ikzelf aan kwaliteit heb ingeleverd. Integendeel. Ik ben nu een completere voetballer dan toen ik in Oranje speelde. Ook ik ben blijven groeien. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, op zijn eigen pad. En ik ben ervan overtuigd dat die weg me nog naar mooie dingen gaat leiden."