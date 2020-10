Raiola kan zorgen voor deal tussen Ajax en Man Utd

Alexandre Pato is op de radar verschenen van Birmingham City. De Braziliaanse aanvaller, die in augustus vertrok bij São Paulo, kan vanwege zijn transfervrije status buiten de transferperiode bij de club uit de Championship tekenen. (Calciomercato)

Shkodran Mustafi is niet van plan om Arsenal zomaar te verlaten, ondanks de geruchten dat hij geen nieuw contract bij de Londense club wil tekenen. De huidige verbintenis van de centrumverdediger loopt na dit seizoen af. (Daily Express)

Het feit dat de middenvelder wordt bijgestaan door Mino Raiola, die ook Paul Pogba in zijn stal heeft, zou een deal met Ajax kunnen bespoedigen.

(The Sun)

Arsenal wilde Reiss Nelson in de afgelopen transferperiode op huurbasis ervaring laten opdoen bij een andere club. Op het laatste moment besloot manager Mikel Arteta echter om de vleugelaanvaller voor zijn selectie te behouden. (The Sun)